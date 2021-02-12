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В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах

В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах
Строительство жилья в Московской области (архивное фото)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) РФ создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия, новая система позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника, сообщила в пятницу газета "Известия".

Реестр будет работать онлайн.

По имеющейся у издания информации, в него включат граждан, нуждающихся в жилье за счет средств федерального бюджета. Речь о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий, других категориях граждан.

В Минстрое газете пояснили, что сейчас министерство получает отчеты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий. При этом ведомство выделяет федеральные средства на эти цели не адресно каждому конкретному нуждающемуся, а по общей заявке от субъекта, где содержатся сведения о количестве льготников.

Проект нормативно-правового акта о создании федерального реестра находится на согласовании в правительстве РФ.

Сейчас примерно 4 млн россиян стоят в очереди на улучшение жилищных условий, из них более 750 тысяч человек – по федеральным программам. В среднем льготники ждут квартиры до 20 лет.

Минстрой

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