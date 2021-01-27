Нефть Brent подорожала до $56,32 на ожиданиях данных о запасах в США

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $56,32 за баррель, что на $0,41 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,95 за баррель, что на $0,34 (0,65%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.

Согласно докладу Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране будет обнародован министерством энергетики США в среду в 19:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.

Помимо этого, поддержку нефтяным ценам оказывают ожидания сокращения предложения. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сутки с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачает перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Улучшение эпидемиологической ситуации в США также поддерживает нефтяной рынок, пишет S&P Global Platts.

"Продолжающееся снижение ежедневного прироста случаев COVID-19 в США способствует улучшению прогнозов энергетического спроса, поскольку вероятность смягчения некоторых карантинных мер растет по мере вакцинации", - сказала стратег DailyFX Маргарет Янг.

Тем временем, как отмечает S&P Global Platts, объемы переработки нефти в Китае в январе-феврале, скорее всего, останутся высокими, несмотря на снижение потребления топлива из-за новой вспышки COVID-19. Нефтеперерабатывающие компании стремятся сократить свои запасы сырой нефти и воспользоваться доступными в стране мощностями хранения нефтепродуктов.