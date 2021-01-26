Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на зерно в рамках квоты, которая начнет действовать с 15 февраля этого года.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, постановление предусматривает установление на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотных ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин – 50 евро за 1 тонну; на кукурузу – с 15 марта по 30 июня 25 евро за 1 тонну, на ячмень – 10 евро за 1 тонну. Внутриквотные поставки ржи облагать пошлиной не планируется.

Как уточняется в пресс-релизе, размер квоты, которая начнет действовать с 15 февраля, составит 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС. "Оно будет способствовать снижению экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", - говорится в пресс-релизе.

Постановление входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

Ранее правительство также пересмотрело пошлины на некоторые сельхозтовары, направило средства на поддержку мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Так, с 9 января этого года была повышена экспортная пошлина на подсолнечник и рапс. Мукомолам и хлебопёкам выделено 4,7 млрд рублей. Соглашения между ритейлерами и производителями сахара и подсолнечного масла предусматривают, что оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, подсолнечного масла – 95 рублей за литр, розничная – 46 и 110 рублей соответственно.

Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.