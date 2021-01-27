Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,3%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом большинства blue chips вслед за выросшей нефтью (Brent протестировала отметку в $56 за баррель) и фондовой Азией; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом первый достиг рубежа 3400 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3401,04 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1427,83 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 74,93 рубля (-0,16 рубля), золото стоит $1847,6 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Россетей" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), банка ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,4%), UC Rusal (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, мировые рынки в середине недели находятся в ожидании итогов первого в этом году заседания ФРС и рассчитывают на стимулы со стороны властей.

Фактором неопределенности остается ситуация с распространением коронавируса. Число заболевших в мире с начала пандемии превысило 100 млн человек. Рост числа заражений заставляет опасаться продления или ужесточения ограничений в отдельных странах. Тем не менее, позитивным моментом все же стало снижение новых случаев инфицирования в Китае.

Учитывая смешанные настроения на мировых рынках и сохраняющиеся высокими цены на нефть, индекс МосБиржи, вероятно, проведет торги в консолидации вблизи отметки 3400 пунктов и способен завершить торги выше. При этом риски ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни в ближайшую неделю оцениваются как высокие, считает аналитик.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елена Шишкина, европейский фондовый рынок накануне вырос на фоне положительных данных по прибылям корпораций и повышения Международным валютным фондом (МВФ) прогноза мирового экономического роста в 2021 году, в то время как рынок в США просел (смягчить падение помогли представители технологического сектора).

В среду будут оглашены итоги январской встречи FOMC. Аналитики не ждут изменений ставки от ФРС по итогам заседания. В среду также внимание будет сосредоточено на отчетах Apple, Facebook, Boeing, Tesla, AT&T. Западные площадки продолжают пребывать в нерешительности. Основной драйвер для роста - новый пакет стимулов президента США Джо Байдена - был только анонсирован, и инвесторы опасаются, что процесс его одобрения может вновь затянуться, считает Шишкина.

МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2021 году, ожидает рост на 3% вместо 2,8%, прогнозировавшихся им в октябре.

Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,5% (ранее ожидалось на 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,1-0,2%, трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ждали результатов крупных технологических компаний. На этой неделе отчитываются более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones.

Текущий сезон отчетности начался с оптимистичных результатов. Среди компаний, входящих в индекс S&P 500 и уже отчитавшихся о финансовых показателях, более 70% получили прибыль и выручку, превзошедшие ожидания аналитиков, согласно данным Bank of America.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, но трейдеры не ждут от нее каких-то важных шагов. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов, отмечают эксперты.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия Conference Board в США в январе вырос сильнее прогноза: индекс увеличился до 89,3 пункта при прогнозах роста до 89 пунктов с пересмотренных декабрьских 87,1 пункта.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,01%).

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили "намерения обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет", а также договорились о том, "чтобы стороны в срочном порядке работали над завершением его продления к 5 февраля", сообщает Белый дом. Помимо этого лидеры обсудили и другие вопросы, касающиеся стратегической стабильности. Ранее о согласии американской стороны продлить ДСНВ на пять лет сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Нефть

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после выхода данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $56,0 за баррель (+0,7% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $52,98 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне).

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей Минэнерго США опубликует в среду в 18:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.