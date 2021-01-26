Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:06Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 млн
Фото: Borislav Troshev/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заражения 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

На данный момент в мире выявлено 100 388 749 случаев инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 заразившихся.

При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.

В РоссииСуточный COVID-прирост в России стал минимальным с октябряСуточный COVID-прирост в России стал минимальным с октябряЧитать подробнее

Согласно данным Worldometer, первое место по числу заражений и летальных исходов среди людей с COVID-19 занимают США - там выявлено свыше 25,8 млн случаев заболевания и более 431,4 тыс. смертей.

На втором месте по случаям заражения находится Индия, где выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тыс. летальных исходов.

Хроника коронавируса. Январь.

18
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.
Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину

Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране

Во Франкфурте неизвестный с ножом напал на людей

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

Русская зарубежная церковь не против передачи РФ Александровского подворья

Патрушев счел, что Навальный интересен Западу для дестабилизации в РФ

Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио

Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование близ границы с США

Что случилось этой ночью: вторник, 26 января

Байден намерен ограничить бурение нефтяных скважин на федеральных землях США

Байден намерен ограничить бурение нефтяных скважин на федеральных землях США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');