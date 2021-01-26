Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 млн

Фото: Borislav Troshev/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заражения 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

На данный момент в мире выявлено 100 388 749 случаев инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 заразившихся.

При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.

Согласно данным Worldometer, первое место по числу заражений и летальных исходов среди людей с COVID-19 занимают США - там выявлено свыше 25,8 млн случаев заболевания и более 431,4 тыс. смертей.

На втором месте по случаям заражения находится Индия, где выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тыс. летальных исходов.