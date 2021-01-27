Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия и США договорились продлить Договор об СНВ-3 на пять лет без предварительных условий, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин назначил его своим представителем при рассмотрении законопроекта о ратификации продления ДСНВ в Федеральном собрании.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", - сказал замминистра.

Продление договора он назвал обоюдовыгодным решением, которое позволит запустить углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросах стратегической стабильности.

"Мы приветствуем решение администрации Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении", - добавил замглавы МИД.

Вашингтон выразил намерение продлить действие договора вскоре после инаугурации президента Джо Байдена.

26 января пресс-служба Кремля сообщила, что Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Затем президенты Владимир Путин и Джо Байден обсудили это по телефону и выразили удовлетворение в связи с достигнутыми договоренностями.

В Госдуме и Совете Федерации выразили готовность незамедлительно провести процедуру ратификации решения о продлении ДСНВ.

Вечером во вторник Путин внес в Думу законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет. Утром в среду стало известно, что он поручил МИД России провести с американской стороной соответствующие переговоры и добиться заключения соглашения о продлении ДСНВ.