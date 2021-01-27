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Евро подешевел на 30,5 копейки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к бивалютной корзине утром в среду на "Московской бирже" вслед за ростом котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,84-75,09 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 18,75 копейки, до 74,9 рубля. Евро подешевел на 30,5 копейки до 91,08 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 24,04 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 73,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,01 рубля копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Котировки "черного золота" растут в среду утром, отыгрывая неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ранее Ирак объявил о снижении добычи нефти в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн баррелей в сутки в декабре.

В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Экономисты не прогнозируют, что руководство ФРС США примет какие-либо важные решения на январском заседании, которое завершится в среду. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов.

Внимание участников рынков будет сосредоточено на том, как Федрезерв оценит последние новости, касающиеся экономики и перспектив ее восстановления, а также усиление инфляции, пишет MarketWatch.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,61%, до $56,26 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,68%, до $52,95 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей.

Московская биржа США ФРС Ирак Brent WTI

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