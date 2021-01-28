Сбербанк уточнил параметры сделки по goods.ru

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сбербанк уточнил параметры сделки по маркетплейсу goods.ru: банк вложит в развитие площадки около 30 млрд руб., а также выкупает часть долей, принадлежащих "М.Видео - Эльдорадо", за 4 млрд рублей.

Для целей сделки goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд рублей, говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее в четверг банк объявил, что инвестирует 35 млрд руб. в goods.ru и получит в этом маркетплейсе долю в 85%. 10% сохранит группа "М.Видео - Эльдорадо", 5% - основатель "М.Видео" Александр Тынкован.

Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС. Уже подписано соглашение по совместному развитию маркетплейса.

Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров goods.ru.

В ноябре 2020 года о планах Сбербанка войти в капитал в goods.ru писала газета "Коммерсантъ" и другие СМИ.

Сбербанк официально заявил о намерениях развивать в своей экосистеме маркетплейс также в ноябре 2020 года. Ранее сообщалось, что Ozon обязался выплатить Сбербанку 1 млрд рублей за выход из заключенного в начале лета соглашения. Неофициальные источники сообщали, что Сбербанк планировал купить Ozon.

Также в середине текущего года "Яндекс" и Сбербанк завершили многолетние партнерские отношения, в результате чего, в частности, "Яндекс" снова стал единственным акционером "Яндекс.Маркета". Уже после "развода" "Яндекс" с 1 октября решил перенести сервис "Беру", запущенный в рамках СП со Сбербанком, на площадку "Яндекс.Маркета".

Goods.ru был запущен в тестовом режиме в 2017 году. Владельцами платформы (ООО "Маркетплейс") сейчас являются структура группы "М.Видео-Эльдорадо" ООО "МВМ" (80%, по данным системы "СПАРК-Интерфакс") и Александр Тынкован (20%).

По данным " СПАРКа", чистый убыток ООО "Маркетплейс" по РСБУ по итогам 2019 года вырос до 2,39 млрд рублей с 1,25 млрд рублей в 2018 году. Убыток от продаж увеличился до 2,95 млрд рублей с 1,58 млрд рублей годом ранее. Генеральный директор компании Соломон Кунин в прошлом году говорил, что площадка развивается в соответствии с планами. В 2023 году маркетплейс планирует выйти на безубыточный уровень по EBITDA. По словам Кунина, оборот маркетплейса в 2019 году вырос втрое, до 6 млрд рублей.