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Сбербанк инвестирует 35 млрд руб. в goods.ru и получит долю в нем в 85%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России инвестирует 35 млрд руб. в goods.ru и получит в этом маркетплейсе долю в 85%, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"В рамках сделки Сбер намерен инвестировать порядка 35 млрд рублей. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО "Маркетплейс"). Также Сбер приобретет часть долей goods.ru, принадлежащих в настоящий момент группе "М.Видео-Эльдорадо". В результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, Группа "М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована", - говорится в пресс-релизе.

Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС. Также уже подписано соглашение сторон по совместному развитию маркетплейса.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо", оставаясь партнером в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнеров без создания товарных запасов) - как в рамках прямых контактов с производителями и ритейлерами, так и через инфраструктуру goods.ru на своей платформе (формат white label), - а также продолжить текущие совместные проекты с goods.ru", - говорится в сообщении.

Предполагается, что интеграция goods.ru в экосистему Сбера и раскрытие синергий с компаниями экосистемы, в том числе со "СберЛогистика", "СберМаркет", "Сбер Еаптека", "Самокат", позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. В пресс-релизе поясняется, что goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться.

В ноябре 2020 года о планах Сбербанка войти в капитал в goods.ru сообщали СМИ.

Сбербанк официально заявил о намерениях развивать в своей экосистеме маркетплейс также в ноябре 2020 года. Ранее сообщалось, что Ozon обязался выплатить Сбербанку 1 млрд рублей за выход из заключенного в начале лета соглашения. Неофициальные источники сообщали, что Сбербанк планировал купить Ozon.

Также в середине текущего года "Яндекс" и Сбербанк завершили многолетние партнерские отношения, в результате чего, в частности, "Яндекс" снова стал единственным акционером "Яндекс.Маркета". Уже после "развода" "Яндекс" с 1 октября решил перенести сервис "Беру", запущенный в рамках СП со Сбербанком, на площадку "Яндекс.Маркета".

Сбербанк goods.ru М.Видео-Эльдорадо

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