Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России

Президент Белоруссии Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поставить перед руководством России вопрос о допуске белорусских предприятий к госзакупкам в России, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации. Чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи по кооперации и по продажам", - цитирует телеграм-канал Лукашенко.

В этот же день после доклада президента министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что Минску удалось договориться о допуске белорусских поставщиков к госзакупкам в России. Его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Нам удалось договориться с нашими коллегами в Российской Федерации. Динамика продаж на российском рынке выросла у всех основных производителей - тракторов, комбайнов, другой продукции. Решение пока не является окончательным, однако наши предприятия сегодня включены в соответствующий реестр Российской Федерации", - сказал чиновник.