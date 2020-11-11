Бензин вновь подорожал на АЗС Дальнего Востока и северо-запада РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин на прошлой неделе (1-8 ноября) продолжили расти на АЗС Дальнего Востока, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Цены на заправках округа начали повышаться на предыдущей неделе - на 7-21 копейку. На прошлой неделе рост цен отмечался в Амурской области, Еврейском автономном округе, Хабаровском и Приморском крае - на 7-8 копеек. На АЗС Сахалинской области бензин за неделю подорожал на 15 копеек.

Кроме того, подорожание наблюдалось в Северо-Западном округе страны: в Архангельской области и Карелии - на 10 копеек, в Ленинградской области - на 4-8 копеек, в Мурманской области - на 5 копеек, в Псковской - на 5 копеек, вПетербурге- на 3-4 копейки. Бензин Аи-95 на АЗС Калининградской области за семь дней подорожал на 12 копеек.

В Ингушетии рост цен на бензин составил 30 копеек, в республике Тува - 15-16 копеек.

В остальных регионах стоимость бензина оставалась стабильной.

В результате в среднем по России цены на бензин Аи-92 за неделю подросли на 1 копейку - до 43,73 руб./л, на Аи-95 остались на уровне 47,1 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо, по данным ЦДУ, подросла на 3 копейки - до 47,68 руб./л, зимнее дизтопливо подешевело на 45 копеек, до 48,81 руб./л.

В течение сентября цены росли незначительно: Аи-92 в среднем по России подорожал всего на 6 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, летнее дизтопливо - на 1 копейку.

В начале октября цены начали расти более высокими темпами по всей России, увеличившись во многих регионах сначала на 10-30 копеек, а на предыдущей неделе - на 15 копеек.

В последние две недели октября цены оставались неизменными лишь на АЗС Дальнего Востока и Сибири. Две недели назад тренд сменился, и в большинстве регионов, кроме Дальнего Востока, цены стабилизировались.