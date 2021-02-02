В Приамурье, страдающее от дефицита бензина, привезли топливо из Сургута

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой поезд с бензином Аи-92 и Аи-95 прибыл из Сургута в Амурскую область, где начался дефицит топлива, рост цен и ажиотаж на заправках.

Как сообщило региональное Минэкономразвития, этот бензин развезут по АЗС 3 февраля утром. Глава министерства Людмила Старкова на заседании правительства области пообещала, что ситуация с бензином в Приамурье стабилизируется до конца текущей недели.

Приамурье, как и другие дальневосточные регионы, где возникли проблемы с автомобильным топливом, по решению правительства будет получать бензин из Росрезерва.

"Уже сформирован график этих поставок на ближайшие две недели. За счет этого планируется доставить свыше 2000 тонн бензина марки Аи-92 и более 1000 тонн топлива марки Аи-95. Первые отгрузки в Приамурье начнутся уже сегодня. В настоящее время имеется договоренность с РЖД об обеспечении "зеленого коридора" для ускорения поставок. Это позволит обеспечить амурчан автомобильным топливом до полноценного запуска Хабаровского НПЗ", - сообщила Старкова через пресс-службу.

Дефицит бензина сложился из-за модернизации Хабаровского нефтезавода и сбоя поставок топлива из других регионов. Запуск производства на НПЗ на минувших выходных был отложен для доводки поступившего технологического оборудования. Ожидается, что с 4 февраля предприятие выйдет на проектную мощность.

Нехватку бензина на прошлой неделе первыми ощутили жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. На некоторых АЗС "ННК" исчез бензин популярных марок, в наличии остался Аи-98 и дизтопливо.