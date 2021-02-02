Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 103 409 402+443 547

В Приамурье, страдающее от дефицита бензина, привезли топливо из Сургута

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой поезд с бензином Аи-92 и Аи-95 прибыл из Сургута в Амурскую область, где начался дефицит топлива, рост цен и ажиотаж на заправках.

В РоссииВ Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из РосрезерваВ Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из РосрезерваЧитать подробнее

Как сообщило региональное Минэкономразвития, этот бензин развезут по АЗС 3 февраля утром. Глава министерства Людмила Старкова на заседании правительства области пообещала, что ситуация с бензином в Приамурье стабилизируется до конца текущей недели.

Приамурье, как и другие дальневосточные регионы, где возникли проблемы с автомобильным топливом, по решению правительства будет получать бензин из Росрезерва.

"Уже сформирован график этих поставок на ближайшие две недели. За счет этого планируется доставить свыше 2000 тонн бензина марки Аи-92 и более 1000 тонн топлива марки Аи-95. Первые отгрузки в Приамурье начнутся уже сегодня. В настоящее время имеется договоренность с РЖД об обеспечении "зеленого коридора" для ускорения поставок. Это позволит обеспечить амурчан автомобильным топливом до полноценного запуска Хабаровского НПЗ", - сообщила Старкова через пресс-службу.

Дефицит бензина сложился из-за модернизации Хабаровского нефтезавода и сбоя поставок топлива из других регионов. Запуск производства на НПЗ на минувших выходных был отложен для доводки поступившего технологического оборудования. Ожидается, что с 4 февраля предприятие выйдет на проектную мощность.

Нехватку бензина на прошлой неделе первыми ощутили жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. На некоторых АЗС "ННК" исчез бензин популярных марок, в наличии остался Аи-98 и дизтопливо.

Амурская область Минэкономразвития правительство Сургут Аи-92 Аи-95 Хабаровский НПЗ Хабаровский край Росрезерв

Новости по теме

Новости

Дума через неделю определится с инициативой о наказании за призывы к санкциям

Дума через неделю определится с инициативой о наказании за призывы к санкциям

В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

В Хабаровском крае решили компенсировать недостаток бензина из Росрезерва

Главу Минстроя Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук

Илью Яшина арестовали на 10 суток за неповиновение полицейскому

Суд не стал заключать под домашний арест сотрудника ФБК Ляскина

Что произошло за день: понедельник, 1 февраля

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 29 суток

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');