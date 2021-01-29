Источники назвали жесткими варианты пошлины на экспорт пшеницы из РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Обсуждаемые в настоящее время варианты плавающей пошлины на экспорт пшеницы из РФ, которую предлагалось ввести с начала нового сельхозгода (с 1 июля 2021 года), довольно жесткие, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке, знакомые с дискуссией по этому вопросу.

По их словам, один из вариантов предложен Минфином. Источник, знакомый с письмом ведомства в Минсельхоз, сообщил, что он предусматривает новую формулу расчета пошлины, отличающуюся от той, которая действовала до обнуления в сентябре 2016 года. "Пошлину предлагается рассчитывать по формуле "текущая экспортная цена минус базовая цена за последние три года и умножить на 0,7", - сказал он.

Предполагается, что 80% средств от пошлины будет направляться на субсидии растениеводству, 20%, как отмечается, по его словам, в письме – для нивелирования цен.

К тому же пошлину предлагается ввести с 1 апреля 2021 года.

Минфин не стал подробно комментировать эту информацию, отметив, что этими вопросами занимаются Минэкономразвития и Минсельхоз. "Минфин наряду с другими заинтересованными ведомствами участвует в обсуждении в пределах компетенции", - сказали в пресс-службе.

Минсельхоз на запрос оперативно не ответил.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, это довольно жесткий вариант ограничения экспорта зерна.

Недовольны будут многие

"Цены на зерновом рынке растут и, похоже, что это надолго. С другой стороны – неизбежно будут расти издержки, потому что все отрасли, которые поставляют селу средства производства, работают с учетом того, что на мировом рынке все подорожало", - заявил он.

К тому же обещание, что часть изъятых в виде пошлины средств вернется в растениеводство, очень туманно и неконкретно. "Этот механизм может быть настолько несовершенен, что это никого, что называется, не спасет", - отметил глава ИКАР.

Как прогнозирует Рылько, такие жесткие меры могут негативно отразиться на растениеводстве и практически остановить его развитие. "Потом те же животноводы, которые стали инициаторами экспортных пошлин, будут спрашивать - почему так мало произвели зерна? Производители минудобрений будут жаловаться на то, что аграрии сократили их закупки. Возникнут вопросы и по снижению урожайности, и по сокращению экспорта, - полагает Рылько. - Так недолго вернуться к поискам "злостных вредителей по недосеву", как это было уже в советской истории во времена коллективизации".

"Пошлина в принципе ничего хорошего и для сельского хозяйства, и для положения России на мировом продовольственном рынке не даст, - считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. - Предлагаемый вариант не совсем, мягко говоря, рационален. Мировой рынок очень волатилен. Возникает очень много вопросов. Как можно брать среднюю цену за три года? Как будет рассчитываться пошлина и вестись ее администрирование?".

Кому вернутся вырученные от пошлин деньги

Касаясь предложения возвращать вырученные от взимания пошлины средства растениеводам, Корбут заявил: "Если деньги забираются у производителей зерна и масличных, то и вернуться они должны к ним, а не просто в растениеводство. Они должны решать, как этими деньгами пользоваться".

К тому же предлагаемая формула "ухудшает восприятие того, как будет развиваться ситуация на рынке", отметил он. "Для сельхозпроизводителей эта ситуация становится малопрогнозируемой. И если сейчас есть сетования по поводу того, что крестьяне не продают зерно, то одна из причин в том, что они не могут понять последовательность и последствия мер государственного регулирования, которые нарастают огромным комом", - заявил Корбут.

Зерно дорожает

Экспортная пошлина на пшеницу была введена в РФ с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина рассчитывалась по формуле – 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена. Затем нулевая ставка постоянно продлевалась. Последний раз в 2019 году она была продлена сразу на два года – до 1 июля 2021 года.

Но в связи с резким ростом цен на зерно к введению пошлины решено было вернуться раньше. С 15 февраля в рамках квоты на экспорт зерна начнет действовать пошлина на пшеницу в размере 25 евро. С 1 марта она будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта будут также введены пошлины на экспорт кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро за тонну).

Как заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, эти меры рассматриваются "в контексте постоянно действующего механизма демпфера, который прорабатываем по поручению президента России". По словам министра, речь идет об установлении экспортных пошлин в увязке с уровнем цен на рынке зерна с одновременным направлением полученных доходов на поддержку растениеводов.