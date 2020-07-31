Структура Таврина получила за 75% "СТС Медиа" около $260 млн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Структура Ивана Таврина ЮТВ, которая в конце 2018 года продала 75% "СТС Медиа", за свою долю получила около $260 млн. Это в четыре раза меньше, чем за семь лет до этого выручила "Альфа-групп" за втрое меньший пакет в тогда еще публичной компании, но превосходит сумму, которую в 2015 году заплатила сама ЮТВ.

Флагман российского развлекательного ТВ за последние полтора десятилетия пережил несколько кардинальных обновлений на корпоративном уровне. В 2006 году медиа-холдинг провел IPO на NASDAQ, разместив около 16% акций. Тогда основными акционерами СТС были шведская Modern Times Group (39,8%), "Альфа-групп" (26,5%), а также фонды Baring Vostok и глава компании Александр Роднянский. Капитализация компании постепенно росла, и в 2011 году "Альфа" продала свою долю исходя из оценки $27,09 за акцию – почти вдвое больше цены IPO. Всего за блокпакет СТС "Альфа" получила $1,07 млрд, а покупателем выступил один из основных конкурентов медиа-холдинга – "Национальная медиа группа" Юрия Ковальчука и партнеров через компанию Telcrest. Это был пик стоимости СТС: постепенно ее телеканалы стали терять долю аудитории, а сама компания – капитализацию.

Помимо объективных факторов, таких, как растущая конкуренция за рекламные доходы на российском рынке, СТС оказалась под воздействием ряда не связанных с ее бизнесом событий. Telcrest в 2014 г. подпала под американские санкции, и ее пакет в CTC Media стал "замороженной собственностью". В России, тем временем, был принят закон, ограничивающий участие иностранцев в капитале медиа-компаний уровнем в 20%. В итоге телеканалы холдинга (СТС, "Домашний", "Че") были выделены в российское юрлицо – "СТС Медиа", а в конце 2015 года 75% в ней у американской CTC Media купила компания "ЮТВ-Менеджмент", которой Таврин тогда владел вместе с Алишером Усмановым. "ЮТВ-Менеджмент" оплатила покупку двумя траншами – $150,5 млн в декабре 2015 и $42,5 млн в феврале 2016 г., в сумме – $193 млн. Эти деньги плюс имевшиеся на счетах денежные средства СTС Media распределила между акционерами – Modern Times Group и миноритариями, провела делистинг и завершила тем самым свою публичную историю.

В конце 2018 г. Таврин, к тому времени – уже единственный владелец ЮТВ, продал свои 75% в "СТС Медиа" компании "Медиа Инвестиции" (консорциум НМГ и ВТБ). Сумма сделки не раскрывалась, Таврин лишь рассказал "Ведомостям", что продает "СТС Медиа" дороже, чем приобрел.

Параметры транзакции раскрыла в своей отчетности за 2019 год компания "Медиа Инвестиции" (доли в ней распределены так - у НМГ 55%, остальные 45% у АО "Клиенты Стратегия Результат", принадлежащего ВТБ). Там сказано, что стоимость 75% ООО "СТС Медиа" по договору купли-продажи с "ЮТВ-Менеджментом" составила 18,05 млрд рублей.

Переход права собственности на эту долю был осуществлен 28 декабря 2018 года, говорится в отчете. Исходя из курса ЦБ РФ на данную дату, сумму сделки можно оценить примерно в $262 млн.

Частично сделка была профинансирована за счет кредитных ресурсов: для приобретения доли в "СТС Медиа" был привлечен заем у физического лица (В.П.Колбин) в сумме 12,3 млрд рублей, пишут "Медиа Инвестиции" в отчете. Спустя 10 дней значительная часть этого кредита (6,8 млрд рублей) была погашена. Таким образом, остаток кредита составляет 5,5 млрд рублей, ставка по нему - 16% годовых, дата погашения - 31 декабря 2023 года. В феврале 2020 г. "Медиа Инвестиции" выплатили проценты по займу с Колбиным за период с 19 декабря 2018 г по 31 декабря 2019 г на сумму 938,8 млн рублей, сообщается в отчетности.

Остальные 12,6 млрд рублей на сделку с "ЮТВ-Менеджментом" "Медиа Инвестиции" заняли у самого СТС. Это беспроцентный заем сроком также до конца 2023 г.

Финансовые показатели "СТС Медиа"

"СТС Медиа" объединяет телеканалы СТС, "Домашний", "Че", а также "СТС Love" и "СТС Kids". Компания перестала раскрывать финансовые показатели после того, как ушла с биржи. Выручка флагманского канала холдинга - СТС - в 2019 году составила 21,06 млрд рублей, следует из отчетности АО "СТС" по РСБУ, опубликованной в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". По сравнению с 2018 годом этот показатель сократился на 17,7% (с 25,6 млрд рублей) - больше, чем у ближайшего конкурента. В итоге телеканал ТНТ в 2019 году обошел СТС по выручке: выручка АО "ТНТ-Телесеть" снизилась на 3,8%, до 23,2 млрд рублей с 24,1 млрд рублей.

Снизилась выручка и у других каналов "СТС Медиа": у "Домашнего" (АО "Новый канал") - на 9,7%, до 4,3 млрд рублей, у "Че" (ЗАО "ТВ Дарьял") - 1%, до 1,6 млрд рублей.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок телерекламы в прошлом году сократился на 6%, до 175 млрд рублей (в том числе объем рекламы на основных каналах - на 6%, до 167,8 млрд рублей).