Кому "Везёт", у того и петух снесет. Обобщение

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Взаимоотношения "Яндекс.Такси", стремящегося к масштабированию своего бизнеса в регионах за счет покупки группы "Везёт", и российского антимонопольного регулятора в последние полтора года напоминали что-то вроде упражнения в комическом жанре. Покупатель появлялся, терпеливо ждал, порывисто уходил, затем возвращался, чтобы получить окончательный отказ. Однако упорство, кажется, принесло плоды: спустя полтора года "Яндексу" вроде бы удалось найти способ купить активы "Везёт" без необходимости согласовывать сделку с Федеральной антимонопольной службой.

Правда, ее масштабы в обновленном формате выглядят гораздо скромнее. Теперь "Яндекс.Такси" получит от "Везёт" только колл-центры и сервис по заказу грузоперевозок, причем количество регионов, в которых будет осуществлена интеграция, будет ограничено. Именно региональный аспект в конце прошлого года повлиял на отказ ФАС согласовать сделку. По оценке регулятора, вместе агрегаторы могли занять около 70% российского рынка такси.

ФАС никак не прокомментировала новый формат сделки, и пока роль критика монополий берет на себя "Ситимобил" (по сути, это главный конкурент "Яндекс.Такси" после его объединения с Uber и сосредоточения ресурсов Gett в корпоративном сегменте).

"Сделка "Яндекс Такси" и "Везёт" усилит перекос конкуренции на рынке и создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси", - заявила компания.

Пришел, увидел, захотел купить

Впервые "Яндекс.Такси" и "Везёт" сделали объявление о предстоящей сделке еще в июле 2019 года. Тогда такси-вертикаль "Яндекса" планировала выкупить софт и колл-центры "Везёт". Финансовые условия предполагали, что до конца 2019 года нынешние акционеры "Везёт" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI.

При таких параметрах "Яндекс.Такси" направлял в ФАС ходатайство, однако в октябре 2019 года компания его отозвала из-за обновления структуры сделки. В список приобретаемых активов покупатель добавил сервис грузоперевозки "Везёт Добро" - и снова обратился к регулятору. Финансовые параметры сделки в этот раз в компании раскрывать отказывались.

Рассмотрение этого ходатайства затянулось на полгода, однако регулятор так и не успел вынести свое решение в связи с тем, что "Яндекс.Такси" в разгар пандемии вновь отозвал ходатайство. "Компания хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров - водителей и таксопарков - в условиях снижающегося спроса на рынке", - сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Впрочем, оказалось, что "Яндекс.Такси", оправившись от COVID-19, в четвертый раз обратился к антимонопольному регулятору. Рынок узнал об этом уже после того, как ФАС окончательно отказала сторонам в совершении сделки. Масштаб приобретения, о котором стало известно благодаря публикации регулятора, оказался гораздо крупнее, чем можно было предположить: "Яндекс.Такси" собирался купить всего агрегатора "Везёт", включая все торговые знаки такси группы: Fasten, "Лидер", RedTaxi. Сумма сделки также не раскрывалась.

Лучше колл-центр в руках

Лучший способ все же провести сделку, столкнувшуюся с непреодолимым барьером в лице ФАС - вывести ее из-под антимонопольного регулирования вовсе, посчитал "Яндекс".

Во вторник компания объявила о сделке по покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК "Везёт". Акционеры "Везёт" получат до $178 млн, значительная часть средств будет выплачена по результатам интеграции. Предполагается, что сделка будет закрыта во II квартале 2021 года.

"С одной стороны, по моей оценке, цена нынешней сделки примерно в 1,5-2 раза меньше, чем объявленной полтора года назад. С другой, круг приобретаемых активов уже, и есть большая вероятность, что за полтора года "Везёт" ухудшил свои позиции - в том числе из-за пандемии COVID-19", - считает аналитик BCS Мария Суханова.

В этот раз сделка не распространяется на покупку софта (как предполагалось в первом варианте), а соглашение между "Яндекс.Такси" и "Везёт" будет действовать в ограниченном количестве регионов, отмечается в сообщении компании.

Представитель "Яндекс.Такси" не стал называть "Интерфаксу" конкретные регионы, где будет осуществляться интеграция с "Везёт", однако отметил, что она будет разбита на этапы по географии и срокам. "График интеграции будет анонсирован отдельно для партнеров каждого региона", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя компании, в этот раз сделка не потребует одобрения ФАС в связи с тем, что балансовая стоимость активов попадает в диапазон, который не требует согласования по законам РФ.

В результате интеграции клиенты "Везёт" смогут заказывать такси по телефону, а также использовать для этого приложение Яндекс Go. В свою очередь, водителям "Везёт" будет предоставлена возможность перейти на специальную платформу "Яндекса" для перевозок и логистической службы.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", доля "Везёт" на рынке такси в 2020 году могла упасть до 5-6% с 12% в 2019 году из-за пандемии коронавируса. Это, в свою очередь, привело к сокращению оборота компании до 35-41 млрд рублей по итогам года, считают эксперты.

По прогнозу аналитиков, на оборот "Яндекс.Такси" в 2021 г сделка существенно не повлияет. С учетом того, что ее планируется закрыть во II квартале 2021 года, "Яндекс.Такси" сможет включить результаты "Везёт" в свою отчетность с июня. Вклад "Везёт" в оборот "Яндекс.Такси" может составить 17 млрд рублей по итогам года, а без учета "Везёт" оборот "Яндекс.Такси" может составить 439 млрд рублей, считают в "ВТБ Капитале".

В целом, аналитики, опрошенные "Интерфаксом", сходятся во мнении, что сделка, несмотря на ограниченное количество регионов, позволит "Яндекс.Такси" усилить позиции в небольших городах.

"Изначально покупка активов "Везёт" планировалась в целях усиления присутствия в регионах, но наткнулась на запрет ФАС. Теперь "Яндекс" реструктурировал сделку так, чтобы одобрение ФАС не потребовалось, но цель явно остаётся прежней", - считают аналитики "Велес Капитала".

В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что сделка также поможет укрепить позиции "Яндекс.Такси" в грузовом сегменте, который пока не так развит, как пассажирские перевозки. Кроме того, интеграция с "Везёт" поможет "Яндекс.Такси" развивать фудтех-бизнес, считают в "ВТБ Капитале".

В то же время ограниченное раскрытие информации не позволяет полностью оценить то, как сильно сделка может повлиять на конкурентные позиции "Яндекса" на рынке такси, отмечают эксперты.