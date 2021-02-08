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Путина призвали не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российский зерновой союз подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит его не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна из РФ и ограничить действие уже введенных мер текущим сельскохозяйственным сезоном (заканчивается 30 июня 2021 года).

Согласно письму, с которым ознакомился "Интерфакс", принятые в последнее время решения правительства о введении экспортных квот и повышении вывозных таможенных пошлин на зерно, подсолнечник, рапс и сою вызвали непонимание и негативную реакцию среди сельхозпроизводителей, в том числе представителей малого агробизнеса, на долю которых приходится более трети производства зерновых и масличных культур.

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"В условиях опережающего роста стоимости всех используемых ресурсов необходимо решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов сельхозпроизводителей, а также отказаться от ограничений, направленных на искусственную поддержку других отраслей АПК, в том числе экспорта их продукции. По оценкам Союза, средние издержки на производство пшеницы в 2020 году выросли на 10-15% и приблизились к 9,5-10 тыс. рублей за тонну", - говорится в письме.

Введение "плавающей" пошлины на экспорт зерна без ограничения срока действия повлечет за собой падение доходов производителей пшеницы на 4-4,5 тыс. рублей на тонну, подсчитали в Союзе. "В долгосрочной перспективе это приведет к стагнации производства, росту его зависимости от природно-климатических явлений, сформирует качественно новые риски для АПК и продовольственной безопасности страны", - считают в Зерновом союзе.

Согласно обращению, для поддержки снабжения зерном других отраслей АПК "более рационально было бы использовать интервенционный фонд, который, к сожалению, был практически ликвидирован". "Это исключило возможность государства влиять на внутренний рынок зерна, осуществлять целевую поддержку смежных отраслей, исходя из их вклада в обеспечение населения страны продовольственными товарами, а не фактическое субсидирование их низкой эффективности и экспортных программ в ущерб насыщению внутреннего рынка", - говорится в письме.

Союз также выступает за целевую продовольственную поддержку населения с низкими доходами. "Только так возможно обеспечить устойчивую динамику развития аграрного сектора и доверие крестьян к действиям власти, сохранить завоеванные позиции на внутреннем и внешнем рынках", - подчеркивает Зерновой союз.

Как сообщалось, с 15 февраля начнет действовать экспортная квота на зерно в размере 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня. Со 2 июня вступит в силу "плавающая" пошлина, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов. Ее срок не ограничен.

Российский зерновой союз Владимир Путин

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