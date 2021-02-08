Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новой формуле пошлины на экспорт зерна, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов. Документ опубликован на сайте правительства.

Новая пошлина начнет действовать со 2 июня, напомнили в пресс-службе правительства.

С пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за тонну, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну.

Для расчета пошлины будут использоваться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу. Постановление, обязывающее участников рынка информировать биржи о параметрах таких сделок, Мишустин подписал 3 февраля.

Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей недели. Этим будет заниматься Минсельхоз. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля.

Новый формат экспортной пошлины вводится в рамках разработанного по поручению президента механизма зернового демпфера. Участникам рынка новая система даст возможность точнее просчитывать свою экономику, вести планирование на долгосрочный период. Зерновой демпфер также позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок, говорится в пресс-релизе.

Пошлина не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС.

С 15 февраля по 30 июня в России будет действовать экспортная квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня. Со 2 июня начнет действовать бессрочная "плавающая" пошлина.