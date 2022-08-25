Финдиректор "М.Видео-Эльдорадо" пока отказалась говорить о дивидендах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" не меняет свою дивидендную политику, но говорить о возможных выплатах к концу года еще рано, заявила на телефонной конференции финансовый директор компании Анна Гарманова.

"Мы не меняем нашу дивидендную политику. Говорить о какой-либо выплате дивидендов к концу года абсолютно преждевременно, мы сейчас находимся только в 25 августа, у нас впереди высокий сезон, и все те неопределенности, с которыми столкнулся рынок, к сожалению, на сегодняшний момент все еще остаются неопределенностями. Поэтому сейчас этот вопрос подвешен, и мы к нему вернемся позже", - сказала она.

"Такая же ситуация была и в 2020 году, когда в момент неопределенности, кризиса все компании принимали решение о временной остановке выплат каких-либо дивидендов. Мне кажется, это наиболее разумный подход, потому что в первую очередь все источники, которые есть у компании, должны быть направлены на поддержание ее стабильности, на ее развитие, после этого будет решаться вопрос с дивидендами", - отметила финдиректор.

Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х.

По итогам 2020 года ритейлер выплатил 38 рублей на акцию (в сумме 6,8 млрд рублей). Общий размер дивидендных выплат за 2020 год с учетом промежуточных составил 68 рублей на акцию (12,2 млрд рублей), что соответствует 100% годовой скорректированной чистой прибыли.

Дивиденды за девять месяцев 2021 года составили 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей. По итогам 2021 года дивиденды не выплачивались.

На этой же телеконференции стало известно, что группа не планирует открывать новые магазины до конца 2022 года.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на Московской бирже. Free float составляет 23,8%.

В конце апреля компания сообщила, что ее основной бенефициар - Саид Гуцериев - договорился о продаже принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.Видео" российским предпринимателям. Закрытие сделки планируется в текущем году. Всего Гуцериев контролирует 60,4% акций ритейлера.