Суд подтвердил взыскание с New Stream в пользу Сбербанка 5,8 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску Сбербанка со швейцарской New Stream Trading AG 5,8 млрд рублей. Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу иностранной компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 декабря 2020 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 24 августа удовлетворил иск Сбербанка к New Stream Trading AG о взыскании 5,8 млрд рублей.

Сбербанк просил взыскать с иностранной компании как с поручителя по кредиту 5,8 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей задолженности, 225,9 млн рублей процентов и 101,6 тыс. рублей за использование лимита.

Сбербанк в сентябре 2019 года подал в Арбитражный суд Москвы и Арбитражный суд Тюменской области иски против New Stream Trading AG на общую сумму 28,1 млрд рублей.

Иск на 22,3 млрд рублей подан в Арбитражный суд Тюменской области. Суд его удовлетворил.

По обоим заявлением третьим лицом является "Антипинский НПЗ".

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading AG принадлежит арестованному владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову.

New Stream Tranding, входящая в группу "Новый поток", была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. По некоторым данным, всего завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей. Большинство контрактов, по которым "Антипинский НПЗ" не поставил нефтепродукты трейдерам, было заключено после того, как завод перешел под управление Сбербанка.

Как сообщалось, в мае 2019 года Сбербанк за долги приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток". Позже стало известно, что СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "СОКАР Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Однако эта сделка так и не была отражена в ЕГРЮЛ. 30 декабря 2019 года НПЗ признан банкротом.

Арбитражный суд Москвы 22 января 2020 года признал обоснованным заявление компании Persit Services Inc. (Маршалловы острова) о банкротстве Мазурова и ввел процедуру реструктуризации долгов бизнесмена. Суд тогда включил в его реестр кредиторов долг перед Persit Services в размере 2 млрд 83 млн рублей.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД.

Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Арбитражный суд Московского округа 20 августа 2020 года подтвердил законность постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, который в июне признал Мазурова банкротом.