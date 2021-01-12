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Суд оставил владельца "Нового потока" в СИЗО до середины апреля

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 13 апреля срок ареста владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, растрате и избиении модели, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрата 473 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В окончательную редакцию обвинения следствие также добавило бизнесмену умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ): по данным СМИ, речь идет об избиении модели, предоставлявшей так называемые эскорт-услуги.

Мазуров свою вину не признает. В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование бизнесмена может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

В настоящее время следственные действия по делу в отношении Мазурова, арестованного в июле 2019 года, завершены.

В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

Мосгорсуд Новый поток Дмитрий Мазуров

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