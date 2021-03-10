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"Норникель" в натуральной форме возместит ущерб красноярской фауне

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края и "дочка" "Норникеля" "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) договорились о возмещении ущерба животному миру региона, нанесенного в результате разлива дизтоплива в мае 2020 года, в натуральной форме. Об этом сообщил "Норникель", ссылаясь на заключенное соглашение о сотрудничестве.

НТЭК взяла на себя проведение компенсационных мероприятий.

Ранее краевые власти оценили ущерб, причиненный объектам животного мира, в 494 млн рублей, предложив либо выплатить эту сумму, либо провести мероприятия по восстановлению экосистемы. Ущерб рассчитывался по оценке негативных последствий аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, охотничьих ресурсов, а также в целом для среды обитания объектов животного мира.

Росрыболовство в октябре оценило ущерб рыбным ресурсам от аварии в Норильске в 3,6 млрд рублей.

10 марта Красноярский край, Росавиация, аэропорт Норильска и авиакомпания NordStar (входит в группу "Норникель") подписали пакет документов, направленных на повышение качества авиасообщения с Норильском и другими отдаленными населенными пунктами Красноярского края. Четырехстороннее соглашение определяет авиакомпанию NordStar базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска. Это соглашение заключено в соответствии с поручением президента России для обеспечения устойчивого авиасообщения труднодоступных северных территорий края и развития Арктической зоны России.

В соответствии с соглашением, авиакомпания "НордСтар" берет на себя обязательства по формированию стабильного расписания и установлению предельных уровней тарифов в рамках года на рейсы в Норильск и из него. Для пассажиров это означает фиксированную стоимость перелета, не зависящую от даты вылета и покупки билета, и гарантированное количество рейсов.

Краевой арбитражный суд 12 февраля решил, что "Норникель" должен выплатить за аварию компенсацию 146,2 млрд рублей. 10 марта компания сообщила, что все деньги полностью выплачены.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая 2020 года – 10 марта 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
НТЭК Норникель Красноярский край Норильск NordStar

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