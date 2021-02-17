Годовая инфляция в России к середине февраля достигла 5,4%

Это максимум с декабря 2016 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России с 9 по 15 февраля 2021 года недельная инфляция составила 0,2%, сообщил Росстат. Из среднесуточных данных ведомства следует, что годовая инфляция на 15 февраля ускорилась до 5,4% с 5,3% на 8 февраля и 5,2% на конец января.

5,4% - это максимальное значение годовой инфляции с декабря 2016 года (тогда она также равнялась 5,4%). На локальном максимуме в марте 2019 года (тогда инфляция росла на фоне повышения НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года) годовая инфляция достигала 5,3%, но затем последовательно снижалась до 2,3% в феврале 2020 года, после чего начался продолжающийся уже год тренд на ее ускорение.

Недельная инфляция вторую неделю подряд составляет уже традиционные 0,2% после неожиданного торможения до нуля в последнюю неделю января.

С начала месяца цены к 15 февраля выросли на 0,4%, с начала года - на 1,1%.

С начала декабря восемь недель подряд цены росли по 0,2% в неделю, но с 26 января по 1 февраля недельная инфляция вдруг замедлилась до нуля (последний раз до этого нулевая инфляция за неделю фиксировалась с 22 по 28 сентября, но тогда она объяснялась сезонным удешевлением плодоовощной продукции).

Росстат пояснял, что на неделе с 26 января по 1 февраля провел дооценку не охваченных еженедельным наблюдением видов услуг (в частности, на железнодорожный и воздушный транспорт, услуги сотовой связи и т.п.), анализ показал снижение цен и тарифов по большинству из них, что также повлияло на практически нулевой итоговый показатель в последнюю неделю января.

Среднесуточная инфляция за 15 дней февраля составила 0,025% (за аналогичный период февраля 2020 года - 0,011%).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 12 февраля заявила, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.

Из данных Росстата следует, что при сохранении среднесуточных темпов роста цен на уровне первых двух недель февраля по итогам месяца инфляция может составить 0,7% (как и в январе), а годовая может вырасти до 5,6% (на фоне низкой базы февраля 2020 года, когда инфляция составила 0,3%).

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год - 3,7%. Минэкономразвития прогнозировало в феврале инфляцию на уровне 0,5-0,6%, что означает ускорение годовой до 5,4-5,5%.

Банк России 12 февраля ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце прошлого года и начале этого. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%.

При этом новая формулировка сигнала однозначно сигнализирует о прекращении цикла смягчения ДКП. Банк России заявил, что "будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем, потенциал для смягчения ДКП исчерпан. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года ДКП останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", - подтвердила в пятницу на брифинге Набиуллина окончание цикла смягчения ДКП.