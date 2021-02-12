Белгородские власти решили взыскать с "дочки" Мираторга 74 млн руб. за ущерб экологии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Управление лесами Белгородской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о возмещении ООО "Мираторг-Белгород" вреда, причиненного объектам окружающей среды, говорится в определении суда.

Управление намерено взыскать с ответчика ущерб в размере 73 млн 590 тыс. рублей.

Арбитражный суд Белгородской области возбудил производство по делу и назначил предварительное судебное заседание на 17 марта.

Подробности искового заявления не сообщаются.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мираторг-Белгород" зарегистрировано в 2006 году в Яковлевском районе Белгородской области, входит в АПХ "Мираторг", основной вид деятельности – разведение свиней.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в России и операторов на российском рынке продуктов питания. Предприятия в 17 регионах России, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства "от поля до прилавка". В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.