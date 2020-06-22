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Свинокомплекс "Мираторга" под Белгородом проверят из-за жалоб на смены по 15 часов без доплат

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Белгородской области с привлечением региональной Госинспекции труда проверяет информацию о нарушении трудовых прав сотрудников ЗАО "Свинокомплекс "Короча" (перерабатывающее предприятие в свиноводческом бизнесе АПХ "Мираторг", Белгородская область), сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат Кирилл Ефремов, представляющий интересы сотрудников СК "Короча", людям предложили уволиться после конфликта с руководством по поводу неоплачиваемых сверхурочных.

"К нам обратились работники предприятия за защитой их трудовых прав. Речь идет о переработках и компенсациях за переработки, поскольку из-за заражения нескольких работников коронавирусом и недостатка рабочей силы люди работали по 15 часов за смену без всяких доплат", - пояснил он.

По словам Ефремова, смена численностью около 170 человек отказалась работать сверхурочно и потребовала объяснения ситуации от руководства. В результате примерно 15 активистам предложили уволиться по собственному желанию и не допустили на работу, заблокировав электронные пропуска.

В региональном Роспотребнадзоре "Интерфаксу" подтвердили наличие заболевших COVID-19 на СК "Короча", что стало причиной отправки на самоизоляцию контактных по смене.

В АПХ "Мираторг" на запрос агентства ответили, что юридическая служба компании сейчас проводит проверку по факту нарушения правил внутреннего распорядка и охраны труда.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Свинокомплекс "Короча" зарегистрировано в 2006 году в Белгородской области, входит в АПХ "Мираторг". Компания специализируется на убое и первичной переработке мяса свиней.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия холдинга работают в 17 регионах России. В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Белгоро Мираторг

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