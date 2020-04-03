"Мираторг" отправил первые 200 тонн говядины в Китай

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Мираторг", один из крупнейших производителей свинины и говядины в России, первой из российских компаний приступил к поставкам говядины в Китай.

Как сообщает агрохолдинг, в рамках первой партии отправлено 200 тонн. Продукция предназначена для оптовых каналов сбыта и фуд-сервиса. Компания прорабатывает линейку продуктов для ритейла.

"Мираторг" получил разрешение на ввоз говядины в Китай в январе 2020 года. Ранее компания приступила к поставкам говядины в Гонконг. Переговоры о поставках на межгосударственном уровне продолжались около семи лет.

"Начало поставок в Китай - важный шаг для производителей говядины в РФ, который стал возможен благодаря эффективному партнерству государства и бизнеса, - заявил президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник, процитированный в сообщении. - Мы практически решили вопрос импортозамещения, а потенциал для наращивания производства конкурентоспособной продукции остается огромным".

По его словам, главное преимущество российской продукции - это экологическая чистота, высокие стандарты качества, биологической и санитарной безопасности. "Это позволяет нам успешно конкурировать с ведущими экспортерами говядины на китайский рынок, такими как Австралия, Аргентина и Бразилия", - сказал Линник.

Бизнес "Мираторга"

"Мираторг" является крупнейшим производителем говядины в России. Инвестиции компании в межрегиональный проект мясного скотоводства превышают 100 млрд рублей. В 6 регионах РФ построены 98 ферм крупного рогатого скота, совокупное поголовье специализированной мясной породы абердин-ангус превышает 700 тыс. животных, что позволяет обеспечить сырьем растущий спрос как на российском, так и на мировых рынках.

Объем производства говядины в 2019 году превысил 149 тыс. тонн готовой продукции. Компания планирует увеличить производство говядины в 2020 году на 20% и расширяет географию экспорта.

В настоящее время агрохолдинг поставляет мясо в порядка 30 стран, в том числе страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Таможенного союза и СНГ.