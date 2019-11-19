"Мираторг" отказался от строительства свиноферм в местах боев на Курской дуге

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг" отказался от строительства новых свинокомплексов в Поныровском районе Курской области, где в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) шли ожесточенные бои.

Комитет информации и печати обладминистрации сообщает, что соответствующий документ - меморандум о начале работ по приданию мемориального статуса местам боев в Поныровском районе - подписали замгубернатора Сергей Стародубцев, гендиректор компании "Мираторг-Курск" Сергей Куликовский, глава района Владимир Торубаров и председатель совета местной молодежной патриотической организации Центр "Поиск" Игорь Цуканов.

Документ был разработан по просьбе местных жителей, обеспокоенных строительством животноводческих площадок в местах, где регулярно ведутся поисковые работы, позволяющие установить имена павших на Северном фасе Курской дуги бойцов, и перезахоронить их останки.

"Мираторг" - для Курской области важный, знаковый инвестор. Мы дорожим такими инвесторами, но сотрудничество с ними не может осуществляться любой ценой. Компания допустила ошибки при входе в Курскую область. И сейчас эти ошибки они исправляют. Реализация на территории региона всех инвестпроектов должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством, и невозможна без конструктивного взаимодействия инвесторов, властей и местного населения. Запуск объектов в этой исторической зоне подразумевает учет мнения населения, общественности", - приводятся в сообщении слова Стародубцева.

Согласно подписанному документу, агрохолдинг обязуется установить на возведенных свинофермах в регионе лагуны закрытого типа с дополнительной системой предварительной сепарации стоков, что позволит свести к минимуму выбросы запахов. Кроме того вокруг животноводческих комплексов появится защитная лесополоса, чтобы придать мемориальной зоне этически приемлемый вид.

Кроме того агрохолдинг поддержит поисковиков, окажет помощь в церемонии перезахоронения останков бойцов, а также в реставрации и ремонте других воинских захоронений, которые содержатся на средства муниципальных бюджетов.

Ранее сообщалось, что "Мираторг" заморозил возведение двух свинокомплексов в Фатежском и Поныровском районах Курской области из-за отсутствия разрешений на строительство. За то что компания не уведомила власти о строительстве, Госинспекция строительного надзора оштрафовала "Мираторг-Курск" (100%-ная "дочка" ООО "АПХ "Мираторг"), а также компанию-подрядчика - ООО "Брянскагрострой".

Одним из препятствий при возведении объектов стало активное возмущение местных жителей, которые выступили против стройки, опасаясь специфического запаха от свинокомплекса. Чтобы решить эту проблему, "Мираторг" решил выделить дополнительные средства на экологическую защиту свиноферм.

Сообщалось также, что агрохолдинг намерен инвестировать в развитие свиноводческого дивизиона в Курской области 91 млрд рублей.

В 2018 году "Мираторг" произвел 423 тыс. тонн свинины в живом весе, что на 1,9% превышает показатель 2017 года. В том числе 115 тыс. тонн были произведены курским отделением (рост на 5,7%).

ООО "Мираторг-Курск" зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в 2001 году. Основной вид деятельности - разведение свиней. По итогам 2018 года выручка компании составила 200,4 млн рублей, чистая прибыль - 240,5 млн рублей.

Курская битва проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года, также известна как Битва на Курской дуге. Целью военной операции советской армии был срыв крупного наступления сил вермахта и разгром его стратегической группировки. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.