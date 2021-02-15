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Биткойн в выходные обновил рекорд, почти достигнув $50 тыс.

Биткойн в выходные обновил рекорд, почти достигнув $50 тыс.
Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн в воскресенье, 14 февраля, обновил рекорд, вплотную приблизившись к отметке $50 тыс., однако в понедельник он снижается.

Курс криптовалюты к 9:53 по Москве опустился на 3,8% - до $47 053, по данным CoinDesk. За последние три месяца он взлетел в 2,8 раза.

Днем ранее биткойн поднимался до нового исторического максимума в $49 716 на фоне спроса со стороны институциональных инвесторов, которые используют его в качестве хеджирования против инфляции, отмечает MarketWatch.

По сообщениям СМИ, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon рассматривают возможность использования цифровых активов, что также оказало поддержку криптовалютам, сообщает Trading Economics.

С начала текущего года биткойн подорожал на 64%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,8% за этот период, Standard & Poor's 500 - 4,8% и Nasdaq Composite - 9,4%.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME снижаются в понедельник на 1,7% - до $47,23 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют: эфир (Ethereum) - на 5%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 9,4%, лайткойн (Litecoin) - на 8%.

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