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Мировые цены на фосфаты достигли многолетнего максимума

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Мировые цены на фосфорные удобрения достигли максимума за девять лет, увеличившись за последний месяц более чем на 40%, пишут аналитики "ВТБ Капитала" Елена Сахнова, Иван Постевой и Артем Водянников.

Стоимость DAP (FOB Балтика) выросла до $540/т, увеличившись на $240/т к уровню прошлого года.

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Резкий рост цен в начале года был вызван дефицитом предложения, связанного как с сезонными факторами (такими как задержка поставок со стороны марокканской OCP из-за погодных условий и сокращение китайского экспорта), так и с действиями отдельных производителей (например, с решением "ФосАгро" сократить продажи в IV квартале), поясняют аналитики.

"Однако, мы полагаем, что текущие уровни цен необоснованно высоки и ожидаем, что цены на фосфаты снизятся после I квартала. Мы считаем недавнее решение Минторга США о пошлинах на фосфаты первым сигналом грядущей стабилизации рынка", - отмечают в "ВТБ Капитале".

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