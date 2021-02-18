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Возвращение ставки ЦБ к 5-6% в базовом сценарии назвали "неизбежным" до 2023 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России в базовом сценарии на горизонте 2021-2023 годов неизбежно вернется в нейтральный диапазон, который регулятор сейчас оценивает в 5-6%, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Это то, куда ключевая ставка неизбежно вернется в рамках базового сценария в течение нашего прогнозного горизонта 2021-2023 годов", - сообщил Заботкин в ходе встречи кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

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ЦБ ожидает, что при развитии ситуации в рамках базового прогноза в течение 2021-2023 годов экономика вернется к своему потенциалу, инфляция стабилизируется на цели вблизи 4% и соответственно денежно-кредитная политика (ДКП) станет нейтральной, отметил зампред.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 4,25%. Банк России на прошлой неделе оставил ее неизменной, отметив при этом, что потенциал для ее снижения исчерпан.

Денежно-кредитная политика в 2021 году останется мягкой. Сроки возвращения к нейтральной политике будут определяться по мере развития ситуации и с учетом необходимости поддержания инфляции вблизи цели, заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ РФ

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