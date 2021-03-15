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Хуснуллин увязал продление льготной ипотеки с низкой ставкой ЦБ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки исходя из показателей ключевой ставки Банка России, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"Хочу пояснить, что ключевое условие сегодняшней льготной ипотеки - это низкая ставка ЦБ. Когда ключевая ставка низкая, у нас и так банки под 6,5% дают кредиты. Сегодня от 6-7% выдают все банки, поэтому наша компенсация минимальная, но у нас есть одно главное правило: независимо от того, какая будет ставка, мы на весь период ипотеки гражданам обещаем, что ставка будет не выше 6,5%. Если ЦБ будет держать низкую ставку, то у нас и потребности в компенсации не будет. Если будет поднимать, тогда нам придется компенсировать. Поэтому говорить на каких условиях мы будем продлевать пока сложно", - сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас в правительстве обсуждают, какие регионы могут рассчитывать на продление льготной ипотеки.

"Мы сейчас анализирует каждый регион, посчитаем и посмотрим, скорее всего, у нас будет дифференцированный подход. А сколько регионов будет - 20-30 или вся страна, это мы уже по итогам, когда ближе к первому июля будет понятно, что происходит на рынке: сколько новых объектов, сколько новых предложений, какая цена. Мы еще раз это обсудим и доложим председателю правительства и президенту", - сказал Хуснуллин.

Банк России 12 февраля в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом регулятор отметил, что потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки исчерпан.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года.

В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что эту программу нужно вовремя прекратить, чтобы предотвратить появление "пузыря", сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья. Она отметила, что рост цен на жилье уже на тот момент начал опережать инфляцию и рост доходов населения.

Затем она сказала "Известиям", что льготная ипотека в качестве антикризисной меры может быть продлена в 24 регионах страны с не восстановившимся спросом на жилье. Комментируя эти слова, Хуснуллин уточнил, что правительство готово рассмотреть такие предложения. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и ЦБ подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ до 15 апреля.

Банк России правительство Минстрой Марат Хуснуллин Эльвира Набиуллина

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