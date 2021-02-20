Пошлины на лом в РФ частично стабилизировали цены на метпрокат

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заградительные пошлины на лом стабилизировали ситуацию с ценами на металлопрокат, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин журналистам в субботу в Челябинске.

"С 1 февраля ввели заградительные пошлины на дом. Считаем, что эта ситуация частично рынок стабилизирует. И уже видим, цена несколько снизилась. Пока она не остановилась до уровня 2020 года, но скорее всего, и не восстановится, но уже не завышены на 70-80%", - сказал он.

Он также отметил, что высокие цены на металлопрокат влияют на себестоимость стройматериалов и ситуацию в строительной отрасли в целом.

По мнению Хуснуллина, также на стабилизацию цен должно повлиять антимонопольное расследование ФАС в отношении металлотрейдеров.

В декабре 2020 года Хуснуллин обратил внимание на то, что арматура повысилась на 40%. ФАС предложила ввести пошлину в 13% на экспорт стальной заготовки и в 12% – на экспорт арматуры, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию. В ФАС были озабочены ростом цен не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию.

На подорожание арматуры жаловался и Клуб инвесторов Москвы, объединяющий крупнейших московских девелоперов. Помимо роста цен на арматуру до 55-60 тыс. рублей за тонну, клуб обратил также внимание на возникшие перебои с ее поставками. Рост цен на металл начался в июне, но резкий скачок произошел именно в четвертом квартале. Поставщики металлопроката объясняют его повышенным спросом на сталь на мировых рынках, куда они переориентировали свои поставки.