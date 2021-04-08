Хуснуллин заявил о подорожании новостроек в среднем на 12% по стране

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России цены на новостройки выросли в среднем на 12%, правительство подготовило меры по недопущению их дальнейшего роста, сообщил на совещании о реализации двух последних посланий президента вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы проанализировали каждый регион - где-то цена даже упала, где-то выросла. Суммарно по стране рост цен составил около 12%. На стоимость повлияла как (льготная- ИФ) ипотека, так и, безусловно, пандемия, потому что в двух регионах, Москве и Московской области, стройка вообще останавливалась, в ряде регионов были определенные ограничения", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что на рост цен также повлияли срывы в поставках стройматериалов и повышение их стоимости.

"Это всё сыграло свою роль. Сейчас мы внимательно проанализировали каждый регион, подготовили меры, как не допускать дальнейшего роста (цен - ИФ). Но главная возможность - это увеличивать объем предложения", - подчеркнул вице-премьер.