ФАС предложила ввести пошлины на экспорт арматуры, чтобы сдержать рост цен

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ФАС предложила ввести пошлину в 13% на экспорт стальной заготовки и в 12% - на экспорт арматуры, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию, пишет "Коммерсантъ". На резкое подорожание арматуры вице-премьеру Марату Хуснуллину пожаловались застройщики. Теперь в правительстве ищут решение проблемы.

ФАС предложила ввести на шесть месяцев экспортные пошлины на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов, пишет газета, ссылаясь на письмо службы Минпромторгу. Предложение подготовили по поручению Хуснуллина после обращения Национального объединения застройщиков жилья на резкий рост цен. 23 декабря вице-премьер говорил в Госсовете, что за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%.

В ФАС озабочены ростом цен не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию, объяснили изданию в ведомстве.

"Металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции, - объяснил представитель ФАС. - В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырье может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию".

В письме служба пишет, что, к примеру, предлагает в случае введения пошлины на лом в размере 15%, но не менее $49 за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее $73 за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее $78 за тонну. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию уже одобрила предложение Минпромторга ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.

В ФАС, ссылаясь на металлургов, сообщают, что арматура дорожает из-за существенного увеличения экспортной альтернативы и стоимости лома, но рост цен будет временным. Каких-либо нарушений антимонопольного законодательства и признаков нерыночного ценообразования выявлено не было.

Источник газеты в металлургической отрасли назвал странным, что орган, ответственный за конкуренцию, предлагает "введение пошлин, которые искажают конкурентный рынок". Максим Худалов из АКРА назвал предложение ФАС спорным и высказал мнение, что оно не приведет к падению цен на внутреннем рынке, а они сами упадут после неминуемой коррекции на мировом рынке.

На подорожание арматуры жаловался Клуб инвесторов Москвы (объединяет крупнейших московских девелоперов), сообщал РБК. Помимо роста цен на арматуру до 55-60 тыс. рублей за тонну, клуб обращает также внимание на возникшие перебои с ее поставками. Рост цен на металл начался в июне, но резкий скачок произошел именно в четвертом квартале. Поставщики металлопроката объясняют его повышенным спросом на сталь на мировых рынках, куда они переориентировали свои поставки.

Российский стальной рынок на данный момент существенно поддерживается строительным сектором. Так, например, 65% внутренних продаж НЛМК приходится на стройку. Evraz занимает более 60% российского рынка строительной балки, арматуры на конец 2019 года - 9%.