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Nord Stream 2 AG подала запрос на строительство газопровода в водах ФРГ

Так оператор "Северного потока 2" отреагировал на жалобу немецких экологов

Nord Stream 2 AG подала запрос на строительство газопровода в водах ФРГ
Российское трубоукладочное судно "Академик Черский" в порту. Архивное фото
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG направил в Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) запрос на срочную выдачу разрешения на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ, сообщает Welt.

Издание отмечает, что в BSH в воскресенье подтвердили получение заявки. В пресс-службе ведомства сказали, что рассматривают заявление, но не назвали сроки принятия решения.

Между тем представитель Nord Stream 2 AG заявил, что заявка была подана еще в декабре с учетом требований экологов.

Ранее немецкие природоохранные организации опротестовали продление разрешения на строительство "Северного потока 2", выданное немецким регулятором 15 января. Тогда в дополнение к уже имевшемуся разрешению на строительство газопровода для кораблей с якорным позиционированием, действовавшему с мая по сентябрь, разрешение также было выдано на строительные работы с сентября по май. Из-за жалобы экологов новое разрешение пока не имеет силы.

Помимо этого, существует разрешение 2018 года на строительство с мая по сентябрь для кораблей с динамическим позиционированием DP2 и расширенное разрешение от декабря 2019 года на строительство с сентября по май для судов такого же типа.

Это означает, что в немецких водах круглый год с определенными временными промежутками и правилами для строительства можно задействовать как российский корабль "Фортуна" с якорным позиционированием, так и трубоукладчик "Академик Черский" с более современным, динамическим позиционированием. Оба судна находятся в зоне строительства "Северного потока 2".

Северный поток 2 Nord Stream 2 AG ФРГ BSH

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