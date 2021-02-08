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Укладку Nord Stream 2 в датских водах хотят завершить до конца апреля

Укладку Nord Stream 2 в датских водах хотят завершить до конца апреля
Трубоукладочная баржа "Фортуна"
Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Строительство двух ниток газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года, говорится в обновленном уведомлении оператора стройки Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию.

Ранее о сроках стройки сообщалось, что она должна начаться "с 15 января 2021 года", а сроки завершения не уточнялись.

В обновленном сообщении также приводится список строительных судов, задействованных на стройке: это по-прежнему трубоукладчик "Фортуна" и строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".

В Nord Stream 2 AG не стали дополнительно комментировать опубликованное сообщение.

"Фортуна" возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля - в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. "Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - говорится в комментарии оператора стройки Nord Stream 2 AG.

Впрочем, утром 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Северный поток 2 Дания Nord Stream 2 Фортуна

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