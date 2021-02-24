Рынок акций РФ просел ниже 3400п по индексу МосБиржи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду откатился ниже рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидерами снижения выступили перегретые ранее расписки TCS Group и Ozon, также упал "Норникель" на корпоративных новостях; внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы (Brent протестировала $67 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3385,48 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1445,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,6%.

Доллар просел до 73,77 рубля (-0,54 рубля), золото - до $1789,7 за тройскую унцию (-0,9%).

Подешевели ГДР TCS Group (-9,3%, до 3765 рублей), АДР Ozon (-4,6%), акции Норникеля" (-4,6%), Polymetal (-3%), "Северстали" (-2,8%), UC Rusal (-2,8%), "РусГидро" (-2,6%), "Магнита" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "Газпрома" (-1,6%), "НЛМК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Россетей" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), Сбербанка (-1,2% и -0,5% "префы"), "Яндекса" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ВТБ (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы").

Правоохранительные органы задержали руководителя Норильской обогатительной фабрики (дочернее предприятия "Норникеля"), где произошло частичное обрушение одного дробильного цеха и погибли трое рабочих, сообщила в среду пресс-служба СКР.

В среду вечером стало известно, что "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.

Подорожали акции "Татнефти" (+2,4%), "Московской Биржи" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Выросли ГДР ритейлера "Лента" (+3,7%) после выхода сильного отчета за 2020 год по МСФО: чистая прибыль составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 110,15 млрд рублей (из них 20,66 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 16,15 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,37 млрд рублей - на акции "Газпрома").

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила во вторник, что США будут работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода "Северный поток 2" и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять. Псаки напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".

В настоящее время 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за американских санкций, сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу. В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited. В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

Оценка экспертов

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ после выходного дня просел, но в целом ситуацию нельзя назвать негативной. Основные потери принесли бумаги TCS Group и Ozon Holdings, которые ранее долгое время находились в перекупленном состоянии. В какой-то мере распродажи также стимулируются давлением на технологичные акции на зарубежных площадках. Самым уверенным оказался транспортный сектор, подорожали бумаги "Аэрофлота", несмотря на новость об общем падении перевозок компании на 42,7% в январе (примечательно, что объем перевозок на внутренних линиях сократился лишь на 8%). Продолжили снижение акции "Норникеля", отыгрывающие аварию на обогатительной фабрике - компании может потребоваться увеличить расходы на обеспечение технологической безопасности.

Рубль укрепился на фоне подорожавшей нефти и снижения премии за внешнеполитический риск - цена Brent поднялась в район $67 за баррель. Совещание стран Евросоюза в понедельник не принесло каких-либо "жестких" рестрикций против РФ или крупного бизнеса - все ограничилось персональными мерами против ряда чиновников. Если говорить о контексте данных рестрикций, то в Amnesty International перестали считать известного блогера Навального "узником совести" из-за его радикальных высказываний и дискриминационных идей. За 2020 год государственный долг РФ вырос на 39,9% - до 17,8% ВВП, а в 2021 году предельный объем госдолга, в соответствии с законом о федеральном бюджете, не превысит 20,4% ВВП. Для сравнения: совокупный госдолг еврозоны в 2020 году превысил 100% ВВП. В целом подобный уровень госдолга в РФ можно считать безопасным. Кроме того, Минфин на текущий момент пользуется достаточно низкими ставками для заимствований, в том числе и для рефинансирования прежних выпусков ОФЗ.

Ситуация на европейских площадках в среду оказалась лучше, чем в Азии, но технологичные бумаги оставались под давлением. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,37% по сравнению с 1,34% в утренние часы. Порадовала Германия, зафиксировав рост ВВП за IV квартал в размере 0,3% по сравнению с первоначальной оценкой 0,1%. В Великобритании власти планируют перейти к постепенному смягчению карантинных мер на фоне активной вакцинации, а также разрешить туристические поездки, хотя в самом Евросоюзе пока большинство стран поддерживает ограничения на развлекательные поездки.

В США отскок рынка после просадки может продолжиться ростом на фоне успокоительных речей председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в среду будет общаться с комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Скорее всего, мантра по поводу низкой инфляции и далеких экономических целях сохранится. Однако рынок в последнее время все чаще демонстрирует склонность к повышенной волатильности. Если доходность по 10-летним казначейским обязательствам США превысит 1,4%, то это может стать поводом для очередной нервозной реакции Wall Street. Российский рынок пока смотрится неплохо, если исключить отдельные бумаги, которые находятся под давлением из-за их перекупленности, отмечает Кочетков.

По словам старшего аналитика команды "МКБ Инвестиции" Антона Старцева, статистика подтверждает ускорение инфляции в США (индекс цен производителей PPI в январе вырос на 1,3% по отношению к декабрю и на 1,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,4% и 0,9% соответственно) и оборота розничной торговли (в январе показатель вырос на 5,3% против ожидавшихся 1,1%). Эти данные можно отнести к факторам давления на цены долларовых инструментов с фиксированной доходностью. В ближайшие два-три месяца можно ожидать дальнейшего увеличения инфляционного давления из-за "эффекта низкой базы" ("дефляционный шок" отмечался в первом квартале 2020 года из-за введения ограничений в связи с пандемией). Основной вопрос, который должен волновать долгосрочных инвесторов - окажется ли всплеск инфляции краткосрочным или примет устойчивый характер. В случае скорого снятия социальных ограничений в развитых странах будет возможно сохранение инфляционного давления за счет повышения деловой и потребительской активности.

Анонсированный ЕС формат санкций соответствует наиболее "мягкому" для российского фондового рынка сценарию и не ограничивает среднесрочный потенциал роста по российским акциям, считает Старцев.

По словам эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, в среду на рынках рискового капитала сохранялся неоднозначный фон: риски инфляционного давления оказали негативный эффект на курсообразование акций, а рост нефтяных резервов в Штатах не смог сдержать развитие восходящего, но все же перегретого, тренда рынка энергоносителей.

С другой стороны, пауза монетарного цикла центробанков на фоне скачка стоимости кредитных ресурсов благоволит национальным валютам стран. Дополнительным позитивом служит и сезонный характер курсообразования валют экономик, ориентированных на экспорт энергоносителей. Индекс доллара DXY (90,1 пункта) держится на минимумах февраля, все попытки развернуть годовую тенденцию в долларе завершаются очередным откатом. Фактор подъема доходностей госбумаг встречает сопротивление от непрекращающейся накачки ликвидностью частного и корпоративного секторов экономики Штатов.

На нефтяном рынке сохраняется волатильность, цены кидает "то в жар, то в холод". После резкого падения котировок Brent на прошлой неделе (на 5% от пиковых значений года), фьючерсы вновь переписывают максимумы. Несмотря на очевидный сильный "бычий" тренд, налицо техническая перекупленность товарных рынков, что усугубляется резким подъемом запасов сырой нефти в США против ожиданий падения резервов. Не добавляет оптимизма ценам и потепление в странах Европы и Америки.

Следует учитывать, что даже в случае краткосрочного падения нефтяных контрактов, нацвалюты экономик могут проявлять относительную устойчивость, поскольку на этапе подъеме нефтяных цен валюты и так не в полной мере отразили позитив. В пользу рубля в среду сыграло два фактора внутренней среды, противостоящие внешним угрозам: во-первых, остановка монетарного курса ЦБ РФ и намеки на вероятное ужесточение ДКП до "нейтрального" по инфляции уровня, что, как правило, приводит к укреплению нацвалют стран; во-вторых, сезонный характер курсообразования рубля - на период февраль-апрель приходится основной профицит счета текущих операций. Сопротивлением ослаблению рубля по-прежнему выступает область 74,5-75 руб./$1, а в качестве ориентира весеннего укрепления, без проявления новых негативных вводных, может служить район 70-71 руб./$1, считает Зельцер.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Василия Сучкова, после аварии 20 февраля Норильская обогатительная фабрика (НОФ) продолжает работу, но Ростехнадзор рассматривает возможность приостановки предприятия. Авария не должна оказать резко негативного влияния на финансовые показатели "Норникеля" в 2021 году, однако текущей информации недостаточно для точной оценки последствий.

Помимо спада производства и финансовых показателей, обрушение на НОФ имеет целый ряд негативных последствий, которые в ближайшие недели будут оказывать давление на котировки. "Норникель" вновь окажется в центре новостного пространства по аналогии с летом 2020 года после аварии на "ТЭЦ-3". Руководство компании рассмотрит возможность дополнительного наращивания капитальных затрат на инфраструктуру, к "Норникелю" могут быть предъявлены новые судебные иски, власти снова начнут оказывать давление на владельцев и менеджмент "Норникеля", также вновь будет поднят вопрос о сокращении дивидендов. Падение ESG-рейтинга (Environmental, Social and Governance) отпугнет часть иностранных инвесторов, ориентированных на экологическую и социальную ответственность эмитентов, считает Сучков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, закрепление индекса МосБиржи ниже поддержки 3400 пунктов открывает дорогу в район 3220 пунктов. А в условиях "зигзагообразной" динамики рынка лучше покупать "сильные" акции ("ЛУКОЙЛ", "Мосбиржа") и продавать "слабые" акции (сектор черной металлургии). За одним исключением - акции золотодобывающих компаний чувствуют себя слабо, но продавать их уже поздно - с высокой вероятностью, в марте цены на золото выйдут вверх из треугольника консолидации и далее будет рост минимум до $1900 за унцию. Акции "ЛУКОЙЛа" сильные, но вблизи мощной зоны сопротивлений 5800-6000 рублей покупать их опасно, считает Верников.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефтяные фьючерсы восстанавливаются после коррекции на 4,5% от максимумов (в среду контракты Brent в очередной раз обновили годовой максимум и обозначили новый рекорд на отметке $67,2 за баррель). Запасы нефти выросли в США, несмотря на ожидаемое снижение из-за перебоев, связанных с аномальными холодами в Техасе. Это говорит о том, что удар по нефтепереработке оказался сильнее, чем удар по добыче. Таким образом, вместо ожидаемого дефицита на рынке может наблюдаться избыток нефти.

В целом, в условиях сдержанной статистики из США на прошлой неделе, возможного увеличения добычи ОПЕК+ и перспектив восстановления иранского экспорта, взгляд на нефть умеренно негативный, считает эксперт.

Зарубежные рынки

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,5%.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил глава Федрезерва Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом. По его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до "достижения существенного прогресса", которое может занять "некоторое время".

Он отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен". Ускорение инфляции, которое может произойти при росте потребительских расходов, на фоне восстановления экономики станет "проблемой, с которой хорошо было бы столкнуться" в мире, где экономические и демографические факторы в течение четверти века подавляли рост потребительских цен, заявил он.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 2%, гонконгский Hang Seng упал на 3%) на опасениях по поводу инфляции и процентных ставок, однако подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-0,7%), в США отмечается смешанная динамика (индексы S&P 500 и Dow растут на 0,1-0,3%, Nasdaq просел на 0,6%).

По данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), оценка роста ВВП Германии в IV квартале повышена до 0,3% относительно III квартала, предварительно было объявлено о росте ВВП на 0,1%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. В годовом выражении ВВП Германии сократился на 3,7% (предварительная оценка - падение на 4%), пересмотра оценки также не ожидалось.

Нефть в среду вернулась к росту и обновила максимум за год, несмотря на рост запасов сырья в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $66,97 за баррель (+2,5% и +0,2% во вторник), апрельская цена WTI - $63,04 за баррель (+2,2% и -0,1% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,8-6,5 млн), запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2,8-3,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 4,97 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4 млн).

Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

Другие объекты энергетической инфраструктуры, пострадавшие в США из-за морозов, также начинают возвращаться к нормальной работе. Оператор трубопроводов Plains All American Pipeline, объявивший на прошлой неделе о форс-мажоре, планирует вернуть в нормальный режим операции 16 нефтепроводов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, по меньшей мере 8 НПЗ начали восстанавливать производство во вторник.