Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу о гибели рабочих

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Норильске по делу о гибели трех человек в результате обрушения в дробильном цехе на обогатительной фабрике задержан директор предприятия, сообщили в СКР. По версии следствия, он знал, что здание находится в аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии, но ничего не сделал, чтобы предотвратить гибель людей.

Обрушение на фабрике произошло 20 февраля во время работ по укреплению конструкций цеха. Глава "Норникеля" Владимир Потанин в тот же день возложил ответственность на руководство фабрики за допущенные нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности во время этих работ. 21 февраля стало известно, что в связи с гибелью рабочих были задержаны четыре человека - сотрудники компании-подрядчика, которая делала ремонт на фабрике, а также из менеджмента фабрики.

В 2018 году специалисты из Москвы пришли к выводу, что в цехе часть конструкций здания находится в ограниченно-работоспособном состоянии и что выявленные дефекты и повреждения нужно устранить до декабря 2019 и декабря 2020 года. "Однако данные рекомендованные мероприятия не были исполнены", - отметили в СК.

Долгое бездействие ответственных сотрудников, которые стали подозреваемыми по уголовному делу, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния структур цеха и в итоге - к обрушению.

Директор фабрики, по мнению следствия, "не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей".

Уголовное дело расследуется по ч.3 ст.216 УК - о нарушениях в ходе строительных работ, приведших к гибели людей. Кроме директора фабрики, фигурантами дела стали начальник отдела фабрики по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха, а также сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный за допуск сотрудников к работам. Два фигуранта дела арестованы.

Следователи допросили два десятка свидетелей и очевидцев, назначили восемь экспертиз, провели два осмотра места происшествия, а также восемь выемок документов и обысков.