Минсельхоз РФ предложил дополнительные меры поддержки птицеводов

В частности, предлагается ввести ввозную пошлину на инкубационные яйца

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает ввести новые меры поддержки птицеводческих предприятий. В частности, в настоящее время обсуждается введение ввозной таможенной пошлины на инкубационные яйца для снижения зависимости отрасли от импорта: с 1 января 2022 года она должна составить 5%, с 1 января 2023 года - предлагается повысить пошлину до 15%, говорится в сообщении Минсельхоза.

Также рассматривается возможность возмещения CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года.

Кроме того, Минсельхоз планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для птицеводческих предприятий с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика. Также предлагается пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц.

Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Эта мера может быть введена до 1 октября 2021 года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.

Предложения Минсельхоза во вторник представил глава министерства Дмитрий Патрушев на совещании с крупнейшими предприятиями сектора.

Разработанные ведомством механизмы господдержки птицеводческой отрасли позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца, говорится в сообщении министерства.

Как было отмечено на встрече, наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС.

Ранее правительство приняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма: это введение квоты и пошлин на экспорт зерновых культур и пошлин на экспорт масличных. В текущем году также предусмотрено субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

"Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - сказал Патрушев, отметив, что на внешних рынках стоимость этой продукции продолжает расти.

Кроме того, для поддержки животноводческих предприятий и переработчиков Минсельхоз расширил направления льготного кредитования. В 2021 году заемные средства можно использовать для закупки шротов, премиксов и кормов.

Министр также сообщил, что для мониторинга ситуации на птицеводческом рынке Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба создает специализированную отраслевую рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли.

По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, сообщил Минсельхоз.