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Джек Ма выбыл из тройки богатейших людей Китая

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило тысячу человек, при этом основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма потерял статус богатейшего человека КНР и выбыл из тройки лидеров, свидетельствует рейтинг China Rich List шанхайского исследовательского института Hurun.

На начало 2021 года количество миллиардеров в КНР составляло 1,058 тыс., за минувший год их число увеличилось на 259 человек. В целом, согласно рейтингу Hurun, число миллиардеров по всему миру в 2020 году выросло на 412 и достигло рекордных 3,228 тыс.

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Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая и опустился на четвертое место рейтинга. Состояние Ма и его семьи за минувший год увеличилось на 22%, до 360 млрд юаней ($55,6 млрд).

Ма, являющийся председателем правления Alibaba и контролирующий крупнейшую в Китае компанию сферы финансовых технологий Ant Group, практически пропал из публичного поля зрения осенью прошлого года, после того как выступил с критикой действий китайских властей в сфере финансового регулирования.

Богатейшим человеком Китая с состоянием в 550 млрд юаней ($85 млрд) является владелец крупнейшего в КНР производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань. Второе и третье место в списке занимают основатели Tencent Holdings Ltd. Пони Ма (480 млрд юаней) и оператора платформы торговли сельскохозяйственной продукцией Pinduoduo Inc. Колин Хуан (450 млрд юаней).

Чжун Шаньшань также оказался седьмым среди 10 богатейших людей планеты. Этот список возглавили основатели Tesla Inc. Илон Маск и Amazon.com Inc. Джефф Безос.

Китай Джек Ма Nongfu Spring Чжун Шаньшань

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