Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань

Вода Nongfu Spring Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань стал богатейшим человеком КНР благодаря скачку стоимости акций его компании после IPO.

Согласно данным Bloomberg, состояние Чжун Шаньшаня, являющегося также президентом Nongfu Spring, составляет $58,7 млрд. Он обошел по этому показателю основателя Alibaba Джека Ма, состояние которого оценивается в $56,7 млрд

Таким образом, Чжун Шаньшань занял 17-е место в списке богатейших людей мира, отстав от основателя Google Ларри Пейджа примерно на $10 млрд.

Его состояние утроилось после IPO Nongfu Spring в Гонконге, состоявшегося ранее в этом месяце, пишет газета Financial Times. Акции компании, в которой Чжун Шаньшаню принадлежит 80%, подорожали более чем на 80% с момента IPO.

Бизнесмен также контролирует компанию Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., производителя вакцины от гепатита и тестов на выявление COVID-19. Акции этой компании взлетели в цене более чем в 14 раз с момента получения ею листинга в Шанхае в апреле.

Аналитики отмечают, что быстрый рост состояния бизнесмена, который известен в деловых кругах Китая, как "одинокий волк", обусловлен интересом инвесторов к потребительскому сектору КНР, являющемуся важным двигателем роста экономики страны.

"Инвесторы дают компаниям потребительского сектора, таким как Nongfu Spring, очень высокую оценку, чего не было в прошлом", - говорит экономист Macquarie Group Ларри Ху.

Соотношение стоимости акций Nongfu Spring к ее прогнозируемой прибыли равняется 70, тогда в случае, например, Coca-Cola - лишь 30%.

Ху предупреждает, что цена акций Nongfu Spring может упасть, если не произойдет восстановления продаж компании, резко снизившихся в первом полугодии из-за пандемии коронавируса.