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Джек Ма отошел от руководства Alibaba Group

Джек Ма отошел от руководства Alibaba Group
Основатель Alibaba Group Джек Ма
Фото: Reuters

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Основатель и глава Alibaba Group Джек Ма покинул пост председателя совета директоров компании, как и обещал год назад, сообщают Вloomberg и TechCrunch. Его сменил гендиректор группы Дэниел Чжан, который теперь совмещает обе должности.

В составе совета директором Ма останется до очередного годового собрания акционеров Alibaba, которое пройдет в 2020 году. Он будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership, в которое входят высокопоставленные менеджеры группы и входящих в нее компаний. Партнерство имеет право номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.

Отставка Ма пришлась на его 55-й день рождения и на День учителя, который в Китае отмечают 10 сентября. До того как учредить Alibaba в 1999 году, он был школьным учителем английского языка, и в рамках группы его так и называют "Учитель Ма". Год назад он говорил, что хочет посвятить дальнейшие годы филантропии в сфере образования.

С поста гендиректора Alibaba Ма ушел в 2013 году. Его сменил Джонатан Лю, а в 2015 году эту должность занял Чжан.

Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Джека Ма в $41,8 млрд, среди богатейших людей Азии он занимает второе место после индийца Мукеша Амбани.

Джек Ма Alibaba Group Дэниел Чжан

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