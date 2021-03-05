Чистая прибыль "Мосбиржи" за 2020 год выросла на 24,6% по МСФО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам 2020 года получила 25,171 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 24,6% больше показателя за 2019 год, говорится в сообщении компании

Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли на 23%, до 24,89 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась на 13,8%, до 25,2 млрд рублей. Чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года составила 6,848 млрд рублей, что на 19,1% выше, чем в октябре-декабре 2019 года.

Комиссионные доходы за 2020 год выросли на 30,9%, до рекордного уровня в 34,3 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на всех рынках. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года.

"Во втором полугодии 2020 года рост комиссионного дохода биржи ускорился. Основными факторами роста стали дополнительный оборот, принесенный частными инвесторами, высокая активность на рынке первичных размещений облигаций и увеличение влияния корпоративных клиентов на ряд рынков", - пояснил журналистам финансовый директор "Мосбиржи" Максим Лапин.

В частности, комиссионные доходы на рынке акций выросли почти на 87%, до 4,227 млрд рублей, на рынке облигаций - на 15%, до 2,943 млрд рублей. Валютный рынок принес бирже 4,276 млрд рублей комиссионных доходов (рост на 20,5%), а денежный - 8,612 млрд рублей (рост на 23,4%). Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились за год на 38%, до 3,94 млрд рублей, а за расчетно-депозитарные услуги - на почти 25%, до 6,525 млрд рублей. Комиссионный доход за информационные услуги вырос на 29%, до 1,1 млрд рублей.

Чистые процентные доходы снизились на 15,3%, до 14,158 млрд рублей, на фоне снижения процентных ставок. В результате операционные доходы выросли на 12,4%, до 48,591 млрд рублей.

Операционные расходы увеличились на 8,5%, до 16,75 млрд рублей, оказавшись на верхней границе прогнозного диапазона роста в 7,5-8,5% на 2020 год.

EBITDA выросла на 22,5%, до 35,189 млрд рублей. Скорректированный показатель - на 13,1%, до 35,19 млрд рублей.

Объем капитальных затрат в 2020 году составил 3,24 млрд рублей, что выше прогнозного диапазона в 2,6-2,8 млрд рублей на 2020 год. "Мы осознанно перенесли часть предстоящих капитальных затрат в отчетный период, чтобы получить экономию в цене; этот вопрос мы уже обсуждали с инвестиционным сообществом", - отметил Лапин. Средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Размер собственных средств биржи по итогам 2020 года составил 103,9 млрд рублей. По состоянию на конец года компания не имела долговых обязательств.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.

В группу "Московская биржа" входят также "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).