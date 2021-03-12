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Минсельхоз уточнил виды удобрений, на которые предлагает заморозить цены

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ уточнил виды минеральных удобрений, на которые предлагает зафиксировать цены на период посевной кампании.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, речь идет об основных видах минудобрений - аммиачной селитре, карбамиде, азофоске и аммофосе.

Как заявил на заседании правительства в четверг, 11 марта, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, стоимость минудобрений можно зафиксировать, как минимум, на ближайшие два-три месяца "для штатного проведения посевной". "В качестве ценовой базы обсуждалось использование формулы: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", - сказал он.

Необходимость этого шага он объяснил ростом цен на отдельные виды удобрений. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", - сказал министр.

Цены на удобрения

В середине февраля фермеры РФ на своем съезде пообещали добиваться ограничения экспорта минеральных удобрений в случае резкого роста цен на них на внутреннем рынке.

"В настоящее время ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается на всех уровнях власти, в том числе на площадке правительства и Государственной думы", - сообщили в Минсельхозе.

Между тем, как сообщалось, производители минудобрений считают достаточным существующий комплекс мер по обеспечению доступности удобрений на внутреннем рынке. "В частности, в России успешно применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральные удобрения, а производители удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Методика ФАС и комплекс мер по сдерживанию роста цен обеспечивают цены для российских сельхозпроизводителей ниже, чем у их конкурентов за рубежом. Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30%", - говорится в заявлении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

РАПУ ссылается на данные Минсельхоза РФ, согласно которым российские аграрии аккумулировали под весенние полевые работы на 22% больше удобрений, чем в прошлом сезоне (1,7 млн тонн в действующем веществе). Это почти 40% от увеличенной годовой потребности отечественного АПК в минеральных удобрениях (4,5 млн тонн д.в.).

По данным РАПУ, в 2020 году поставки удобрений на внутренний рынок выросли на 20% - до 11,5 млн тонн (в физическом весе). Крупнейшим поставщиком удобрений для российского АПК является "ФосАгро" с долей 23,8% за 2020 год, затем следуют "ЕвроХим" и "Уралхим" (17,9% и 14,7% соответственно).

По данным Росстата, в 2020 году сельхозпредприятия внесли 3,1 млн тонн минудобрений (в д.в.), что стало рекордом с 1993 года, когда этот показатель составил 4,3 млн тонн. По сравнению с 2019 годом (2,7 млн тонн) объем внесения вырос на 14,8%. Удельный вес удобренных площадей вырос с 61% в 2019 году до 67% в 2020 году.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев

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