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Вице-премьер Абрамченко поручила подготовить меры по стабилизации цен на удобрения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить в правительство предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. Снижение применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях", - предупредили в пресс-службе.

Минсельхоз ранее обратился в правительство по поводу подорожания удобрений, в том числе фосфорной группы, после жалоб ряда регионов.

4 июня Абрамченко сказала журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021, что правительство не будет "отпускать" вопрос о ценах на минудобрения.

Виктория Абрамченко правительство Минсельхоз Минэкономразвития

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