Курс биткойна скорректировался после взлета до $61 556

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В минувшую субботу курс биткойна поднимался до $61 556, по данным CoinDesk, в понедельник утром криптовалюта торгуется у $58 690, что на 2,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена биткойна преодолел отметку в $50 000 в середине февраля, и криптовалюте потребовалось менее месяца, чтобы подняться еще на $10 000, пишет MarketWatch. При этом всего три месяца назад курс преодолел отметку в $20 000, до которой он не доходил с декабря 2017 года.