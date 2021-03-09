Курс биткойна превысил $54 тысячи

Капитализация криптовалюты превзошла уровень в $1 трлн

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна в ходе торгов во вторник превысил $54 тыс. и достиг максимальной отметки за последние две недели.

При этом капитализация криптовалюты во второй раз превзошла уровень в $1 трлн, сообщает Trading Economics. Впервые это произошло 19 февраля.

Биткойн к 12:56 по московскому времени подорожал на 4,5% - до $54 231, по данным CoinDesk. За три месяца он подорожал почти втрое, за последний год - почти в семь раз.

Аналитики Goldman Sachs Group видят огромный спрос на биткойн со стороны институциональных инвесторов, в связи с чем банк возобновляет работу своего подразделения по торговле криптовалютами.

Эксперты Evercore ISI полагают, что у биткойна есть потенциал роста до $75 тыс.

Сейчас его курс находится почти на 7% ниже рекордной отметки в чуть более $58 тыс., которая была зафиксирована 21 февраля. С начала 2021 года стоимость криптовалюты выросла почти на 90% благодаря возросшему спросу на нее со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.