Мошкович предупредил об убытках бизнеса из-за введения демпфера на подсолнечное масло

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Демпфер на подсолнечное масло, о планах ввести который заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, грозит бизнесу убытками и нарушением экспортных поставок, заявил основной владелец ГК "Русагро" Вадим Мошкович. Он сказал это на совещании у президента по повышению инвестиционной активности.

По его словам, бизнес уже сформировал планы на текущий год.

"Сейчас идут разговоры о том, чтобы вести экспортные пошлины, демпфирующие, на подсолнечное масло сырое, - сказал он. - У нас уже все годовые программы сверстаны, мы продукцию закупили на год вперед. Это может обернуться для нас большими убытками, нарушением экспортных поставок".

По мнению бизнесмена, "такие меры не совсем идут на пользу с точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции, планирования долгосрочного".

"Мы стараемся, завоевываем рынки, и это непростая задача, места (на мировом рынке - ИФ) все заняты. И это (планы по ограничению экспорта - ИФ) вызывает у нас определенную тревогу", - заявил он.

Мошкович напомнил, что выросли цены не только на сельхозпродукцию. Подорожали средства защиты растений, удобрения. "И сегодня сельхозпроизводитель оказался зажат меж двух огней: с одной стороны - введены пошлины экспортные, с другой - выросли цены на удобрения, средства защиты растений, ГСМ. И получается, что доходы, которые сегодня получают сельхозпроизводители, резко сужаются, что сокращает возможности инвестиций в расширение производства, улучшение плодородия земель", - заявил он, сообщив при этом, что в текущем году "Русагро" заканчивает проект на Дальнем Востоке по производству свинины, инвестиции в него составили 32 млрд рублей.

На это Владимир Путин заверил, что "нет никакого желания и настроя на то, чтобы прижимать какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше развивается и показывает замечательные результаты". "Вопрос в том, чтобы развитие эффективное шло, прежде всего, на пользу гражданам Российской Федерации и не в ущерб нашим людям", - сказал он.

По его словам, важно соблюдать баланс интересов. "Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать эти шаги", - сказал президент.

Как сообщалось, Минэкономразвития прорабатывает вопрос о введении демпфера для регулирования экспорта растительного масла по аналогии с зерновым демпфером.

Со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, планируется направить на субсидирование сельхозпроизводителей.

ГК "Русагро" является одним из ведущих операторов масложирового рынка России. Масложировое подразделение является крупнейшим по объему выручки в группе. В 2020 году его выручка увеличилась на 22%, до 76,2 млрд рублей.

Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (71,9%).