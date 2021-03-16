ТМК закрыла сделку по покупке 86,54% "Челябинского трубопрокатного завода"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" закрыло сделку по покупке 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" у контролирующего акционера Андрея Комарова.

Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством, говорится в сообщении ТМК.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел.

Финансовыми консультантами ТМК выступили JPMorgan, Альфа-банк и Московский кредитный банк, юридическим консультантом – Latham&Watkins, консультантом по налоговым и финансовым вопросам – PWC. Со стороны Андрея Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, в качестве юридического советника – международная юридическая фирма Dentons.

"ТМК ожидает существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось на прошлой неделе, Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала сделку по покупке ТМК, выдав предписание о недопущении роста цен, а также впервые выставила структурные ограничения. В ведомстве не пояснили, о каких структурных условиях идет речь. Однако знакомый с решением службы источник сообщал "Интерфаксу", что ТМК должна будет после сделки продать часть своего бизнеса, не уточнив, о каких именно активах может идти речь. В трубной компании от комментариев отказались.

Согласно оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.