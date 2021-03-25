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Совладелец ЧТПЗ Федоров продал 10,7% акций компании

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Павел Федоров продал принадлежавшие ему 10,67% акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), следует из сообщения компании.

Покупателем пакета выступила кипрская Starberry Limited. По состоянию на сентябрь прошлого годаона входила в группу "Атон", следует из отчетности инвесткомпании на ее сайте. В четверг в "Атоне" отказались комментировать вопрос принадлежности Starberry к группе.

"Трубная металлургическая компания" 16 марта закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ (из них 2,8% - free float) будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством, сообщала ТМК.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" остался под контролем Комарова.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.

Павел Федоров ЧТПЗ

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