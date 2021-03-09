Челябинск вместо Америки - амплуа консолидатора российского трубного рынка досталось ТМК. Обобщение

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ровно два года назад, в марте 2019 г., "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского объявила о продаже своего американского дивизиона IPSCO Tubulars компании Tenaris. Стоимость сделки составила $1,06 млрд (около 70 млрд рублей), основную часть средств ТМК направила на погашение долга, снижение левериджа и сокращения доли валютных обязательств.

Взамен американского актива ТМК приобретает основного конкурента на российском рынке - "Челябинский трубопрокатный завод". Во вторник крупнейшая в мире компания по объему производства труб договорилась о выкупе доли в 86,54% у бенефициара ЧТПЗ Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.

Слухи о том, что Комаров планирует выйти из трубного бизнеса, ходили давно, летом прошлого года они активизировались с новой силой. Пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, сокращение капвложений нефтяников и заказчиков из нефтегазового сектора, дальнейшее снижение спроса на трубную продукцию вновь вынудили российских трубников вернуться за стол переговоров и обсуждать вопросы возможной консолидации. Слухи о возможных M&A-сделках подогревали корпоративные процессы их потенциальных участников: ТМК вдруг решила выкупить миноритариев (тем самым открывая себе дорогу к любым вариантам альянсов), ЧТПЗ - резко свернул подготовку к IPO.

Тогда основными претендентами на челябинский завод большинство аналитиков и участников рынка называли ТМК и "Загорский трубный завод". И сначала выбор Комарова вроде бы пал на нового тяжеловеса трубного рынка: в конце лета ЧТПЗ официально заявил о намерении создать альянс с "Загорским трубным заводом".

Однако в итоге стороны так и не смогли договориться о структуре сделки. Когда перед мартовскими праздниками основная часть собранной Комаровым коллекции картин советских художников на металлургическую тематику покидала заводоуправление в Челябинске, покупатель актива был определен, и стал им не ЗТЗ, а ТМК.

Финальные договоренности и подписи под документами ТМК и ЧТПЗ поставили в эти выходные, рассказал один из собеседников "Интерфакса".

"Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны", - сказал Комаров, слова которого приводятся в совместном пресс-релизе.

Условия сделки

В периметр сделки вошли: ПАО "ЧТПЗ" и его дочерние предприятия - ключевые производственно-сбытовые, сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ, пояснили "Интерфаксу" в ТМК. ООО "Киберсталь", группа компаний "Римера" (с заводами "Ижнефтемаш" и "Алнас") и ряд других активов, не относящихся к трубному бизнесу, не вошли в сделку.

Все необходимые одобрения, в том числе Федеральной антимонопольной службы России, получены, сообщила ТМК. При этом ФАС выдала предписания, сказал вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции во вторник для инвесторов, но отказался их конкретизировать.

Сделку ТМК планирует закрыть в течение нескольких дней. Основная часть будет профинансирована за счет собственных средств, сказал Шматович, напомнив, что компания недавно удачно разместила рублевые облигации.

"Мы не планируем выпускать никаких акций, у нас достаточно средств для финансирования сделки. У нас есть средства. Наша структура акционерного капитала не претерпит изменений", - заявил Шматович.

Исходя из параметров сделки ТМК с Комаровым, в нее заложена оценка всего ЧТПЗ на сумму около 97,3 млрд рублей. Это несколько выше рыночной капитализации завода на "Московской бирже" перед объявлением о сделке (290 руб. за акцию, или около 92 млрд руб. за компанию). С учетом долга ТМК оценивает ЧТПЗ в 158 млрд рублей, сказал вице-президент компании.

Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, Шматович сказал, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, на данный момент планов по приобретению пакета (около 11% у Павла Федорова - ИФ) нет. При этом миноритариям ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством. Согласно расчетам "Интерфакса", оферта может быть выставлена по цене около 318 рублей за акцию.

Шматович также отметил, что соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA объединенной ТМК превысит к концу года 3х. По итогам 2020 года этот показатель составлял 2,3х. Capex объединенной компании в этом году составит около $200-300 млн.

"Мы не ожидаем резкого роста капзатрат в 2021 году. Capex ТМК на этот год запланирован на отметке около $200 млн, capex ЧТПЗ - существенно ниже $100 млн, - пояснил вице-президент компании. - Дальнейшего существенного роста капитальных затрат мы не планируем. В объединенной компании capex вырастет где-то на 20-30%".

Синергетический эффект от сделки может быть 10% EBITDA или выше, заявил Шматович.

Долю, которую новая объединенная компания займет на российском рынке сварных и бесшовных труб, в ТМК не раскрывают. Однако, согласно оценкам аналитиков, доля на рынке ТБД по итогам 2020 года оценивается в 30%, на рынке бесшовных нефтегазовых труб - в 67%. Некоторые участники рынка оценивают долю новой компании на рынке бесшовных труб РФ в 98%.

По итогам 2020 года скорректированная EBITDA ТМК составила 42,5 млрд рублей (падение на 2%), выручка - 222,6 млрд (снижение на 28%). Общий долг группы вырос за год до 199,1 млрд рублей со 186,1 млрд рублей, в том числе из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару США. Чистый долг сократился до 98,7 млрд рублей по сравнению со 154,9 млрд рублей на конец декабря 2019 года.

Скорректированная EBITDA ЧТПЗ в прошлом году составила 28,53 млрд рублей (падение на 10%), выручка от реализации продукции упала на 28,2%, до 137,98 млрд рублей. Чистый долг на конец декабря 2020 года находился на отметке 73,82 млрд рублей, увеличившись на 10%. Соотношение чистый долг/EBITDA повысилось до 2,6х с 2,1х годом ранее.